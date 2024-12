Lanciato poco più di un anno fa, Google Pixel Tablet ha segnato il rientro del colosso di Mountain View nel mondo dei tablet e, sebbene le ultime indiscrezioni parlino di una permanenza già a rischio, continuano ad emergere informazioni interessanti sulle possibilità vagliate da Google, ma non concretizzate: un pennino dedicato avrebbe aperto Pixel Tablet ad altri scenari di utilizzo e Google ci stava lavorando davvero, seppure senza particolare impegno.

Il pennino ufficiale di Pixel Tablet mai lanciato da Google

Nelle ultime settimane abbiamo parlato a più riprese dei piani di Big G circa il futuro dei tablet della famiglia Pixel. In un primo momento, pareva che Google avesse grossi progetti per Pixel Tablet 2, puntando a farne uno strumento maggiormente focalizzato sull’aspetto della produttività, anche grazie ad alcuni accessori ufficiali dedicati. Tuttavia, sul finire dello scorso mese abbiamo appreso dell’avvenuta cancellazione del progetto Pixel Tablet 2 e del futuro in bilico di Pixel Tablet 3. Insomma, il rientro di Google nel mercato dei tablet Android potrebbe essere stato di brevissima durata, perlomeno in termini di presenza diretta con dei propri modelli.

Eppure, nuove indiscrezioni confermano che i tecnici di Google avevano valutato un inquadramento diverso del primo Pixel Tablet, prima di farne un prodotto dedicato in maniera pressocché esclusiva all’intrattenimento. Il rapporto bizzarro di Pixel Tablet coi pennini è storia nota da tempo: ai tempi del lancio, molti utenti avevano notato la presenza del supporto ai pennini USI 2.0, non sfruttata da Big G attraverso la vendita di un accessorio ufficiale.

Ebbene, adesso abbiamo la conferma che un pennino ufficiale di Google era effettivamente in cantiere e avrebbe potuto affiancare Pixel Tablet 2, se non fosse stato cancellato. Ad oggi non conosciamo il destino di tale accessorio, ma ne abbiamo scoperto alcuni dettagli.

Nome, funzioni e altri dettagli

Stando a quanto si apprende, il pennino in questione — identificato internamente col nome in codice “bushukan” o “B80” e col numero di modello GM0KF — avrebbe dovuto chiamarsi “Pen for Google Pixel Tablet” e il team di Google era arrivato ad uno stadio piuttosto avanzato del suo sviluppo, tanto che erano già iniziate le procedure per ottenere le certificazioni di vari enti in giro per il mondo.

Come mostrato dall’immagine precedente, il pennino di Google sarebbe dovuto arrivare sul mercato nelle due colorazioni bianca e grigia, che avrebbero presumibilmente ereditato le denominazioni “porcelain” e “hazel” del Pixel Tablet. Per quanto riguarda le caratteristiche fisiche, viene sottolineata la presenza di punte intercambiabili e di un tasto fisico sfruttabile per l’apertura rapida dell’app per la scrittura di note — come si può vedere nella seguente animazione.

Un altro discorso interessante è quello relativo all’alloggiamento e alla ricarica di “Pen for Google Pixel Tablet”: dal tablet di Big G non offre uno spazio sfruttabile per alloggiare e ricaricare in maniera comoda il pennino, Google prevedeva di agganciarlo magneticamente ad un altro accessorio ufficiale in sviluppo: la tastiera.

L’interesse di Big G per la creazione di un pennino ufficiale per il suo tablet è reso evidente dagli avanzamenti compiuti a livello software: al lancio, Pixel Tablet non era pronto per sfruttare accessori dedicati alla produttività, ma nel frattempo sono cambiate molte cose, a partire dal supporto alla scrittura a mano integrata in Gboard. Una potenziale svolta per l’utilizzo di pennini USI 2.0 su tablet Android: la conversione scrittura a mano-testo colma sopperisce al mancato supporto all’input tramite pennino di numerose app.

Infine, il pennino di Google avrebbe dovuto supportare anche la funzione Trova il mio dispositivo, così da facilitarne la localizzazione in scaso di smarrimento.

Insomma, un pennino piuttosto generico arricchito da un paio di chicche software di Google che adesso, considerata la situazione, potrebbe non vedere mai la luce.