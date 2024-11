Negli ultimi giorni c’è stato un rincorrersi di fughe di notizie che parlavano della sospensione dello sviluppo del prossimo tablet di Google. Di Pixel Tablet 2 si è detto molto: dalla possibile tastiera dedicata ai nomi in codice dei dispositivi passando per l’utilizzo del chip Tensor G6. Poi improvvisamente le prime indiscrezioni sulla possibile cancellazione di Pixel Tablet 3 e ora quelle che sostengono che a essere oggetto dell’annullamento dello sviluppo è Pixel Tablet 2. Insomma, cosa sta succedendo? Proviamo a fare chiarezza.

Pixel Tablet 2 o Pixel Tablet 3? O tutti e due?

Le ultime novità su questa vicenda fanno riferimento alla rinuncia da parte di Google di sviluppare Pixel Tablet 2. Il timore, a quanto sembra, è legato a vendite troppo basse che non giustificherebbero un investimento di questo tipo. Anche considerando come il mercato dei tablet, nonostante recenti segnali contrari, negli ultimi anni non ha vissuto stagioni propriamente favorevoli.

Nella giornata di ieri è circolato un report in cui si faceva riferimento a Pixel Tablet 3 come dispositivo messo fuori produzione da Google. La settimana scorsa, invece, una fonte considerata molto attendibile ha mostrato delle immagini inedite del dispositivo (che però non sono state pubblicate) per poi apprendere poco dopo la decisione di Google di annullare i piani di rilascio di quel dispositivo (che doveva essere Pixel Tablet 2).

Ma perché allora si è parlato anche di Pixel Tablet 3 come possibile candidato alla cancellazione?

Analizzando le tempistiche, risulta improbabile che Google stia già lavorando su Pixel Tablet 3 (previsto per il 2027) mentre Pixel Tablet 2, programmato per il 2025, è ancora in fase di prototipazione. Secondo la roadmap trapelata in precedenza, infatti, Pixel Tablet 3 dovrebbe utilizzare il chip Tensor G6, mentre il Pixel Tablet 2 avrebbe utilizzato un processore della generazione precedente.

Al momento, le informazioni più accreditate confermano che Pixel Tablet 2 non verrà prodotto. Le motivazioni precise non sono state chiarite, ma le basse prospettive di vendita sembrano aver giocato un ruolo chiave. Per Pixel Tablet 3, invece, ci sono ancora speranze, anche se il suo futuro appare incerto. È possibile, infatti, che lo stop a Pixel Tablet 2 impatti negativamente anche sui piani relativi al modello successivo, ma per ora è troppo presto per dirlo con certezza.