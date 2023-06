Abbiamo ormai capito che Google Pixel Tablet, il nuovo tablet Android presentato poco più di un mese fa e da ieri ufficialmente disponibile sul mercato (non in Italia), è un dispositivo pensato da Google sia come centro di controllo per la smart home che come centro per l’intrattenimento.

Col passare delle ore stanno emergendo sempre più dettagli sulle potenzialità del tablet. Da poco è emerso che il Google Pixel Tablet è dotato, nella zona alta della parte posteriore, di magneti che consentono di agganciare i pennini supportati in maniera piuttosto ingegnosa. Inoltre, sembra che un’app contenuta all’interno delle factory images del tablet confermi una indiscrezione di qualche settimana fa circa l’arrivo di due accessori dedicati.

Google Pixel Tablet consente di agganciare magneticamente i pennini

Tra le specifiche di Google Pixel Tablet vi è il supporto allo standard USI 2.0, lo standard che consente di utilizzare un pennino su più dispositivi senza che vi sia effettivamente un accoppiamento tra i due dispositivi.

I colleghi di Android Police hanno messo alla prova questa funzionalità con il pennino Penoval USI 2.0, un pennino che (come suggerito dal nome) supporta il suddetto standard ed è dotato di una batteria integrata (che si ricarica tramite porta USB Type-C) e di magneti che permettono di agganciarlo ad alcuni dispositivi.

Con sorpresa, è emerso che i magneti presenti consentono di agganciare la penna sulla parte posteriore, nella zona alta, del Google Pixel Tablet: la penna resterà in linea con la fotocamera posteriore del tablet e, per sua conformazione, resta con la porta di ricarica accessibile, consentendo la ricarica anche quando attaccata.

Uno dei pregi di questa scelta si manifesta quando il tablet è posizionato sulla sua Charging Speaker Dock: a differenza di tablet come gli iPad, dove l’Apple Pencil si aggancia sul lato, qua la penna rimane “nascosta” (ma comunque a portata di mano), non disturbando minimamente il design sobrio e minimale del tablet stesso.

La presenza di questi magneti potrebbe, inoltre, suggerire che Google avesse inizialmente in mente di dotare il tablet di un pennino sin dal momento del lancio e, a tal proposito, erano emerse alcune indiscrezioni alla fine dello scorso mese. Dai colleghi di Android Authority, inoltre, sono da poco giunte ulteriori conferme al riguardo.

Due nuovi accessori in arrivo: emerge la conferma “ufficiale” dalle factory images

La nota leaker Kamila Wojciechowska aveva pubblicato un paio di post su Twitter suggerendo l’esistenza di uno “Stylus per Pixel Tablet” e di una “Tastiera per Pixel Tablet”, intesi come potenziali accessori per il tablet appena giunto sul mercato.

Viste le soffiate rivelatesi poi corrette da parte della leaker, c’era già il sentore che questi due accessori fossero destinati ad arrivare sul mercato ma che fossero ancora in via di sviluppo. La conferma, ora, giunge (in)direttamente da Google.

Nella giornata di ieri sono state pubblicate le Factory Images di Google Pixel Tablet (le potete trovare a questo indirizzo) che ora, come qualsiasi altro dispositivo Android Made by Google, ha la propria sezione dedicata sul portale degli sviluppatori di Google.

Dall’analisi di queste immagini, eseguita dallo sviluppatore Pratyush, è emerso un URL che conduce all’ultima versione dell’app “Retail Demo” dei Pixel, quell’applicazione che viene sfruttata per mostrare una demo dell’interfaccia utente quando un dispositivo della gamma è esposto all’interno di un negozio.

L’URL in questione è stato individuato all’interno del pacchetto APK “PixelSetupWizardOverlay”; all’interno dell’app Retail Demo (che risulta rilasciata il 21 maggio 2023) sono presenti delle stringhe di codice che si riferiscono a “Keyboard for Pixel Tablet” e a “Pen for Pixel Tablet”. Si tratta esattamente dei due accessori di cui si parla da settimane.

L’app non contiene immagini degli accessori né, ovviamente, menziona altri dettagli come il prezzo. Il fatto, però, che questi riferimenti siano presenti all’interno ufficiale costituisce più di una prova circa la loro reale esistenza.

Con Android 14 la situazione potrebbe diventare ancor più interessante

Con le versioni in anteprima di Android 14 (attualmente giunto alla beta 3.1 nel suo percorso di sviluppo) sono emersi alcuni lavori in corso per migliorare l’esperienza utente quando si utilizzano pennini.

Con l’arrivo della beta 3, ad esempio, abbiamo parlato di una novità relativa a impostazioni dedicate ai pennini, altro indicatore del fatto che un accessorio ufficiale per il tablet fosse nei programmi.

Anche relativamente al supporto delle tastiere la situazione sembra in continua evoluzione: qualche settimana fa vi abbiamo raccontato del fatto che il sistema operativo stia ampliando il supporto per le tastiere fisiche; questi lavori in corso potrebbero suggerire i preparativi per il lancio anche della tastiera.

Non abbiamo la certezza, come sempre quando si parla di leak, che questo scenario si concretizzi. Google potrebbe non rilasciare mai una tastiera o un pennino ufficiali per Google Pixel Tablet; dopo queste indiscrezioni, però, crescono le possibilità che ciò possa effettivamente accadere.

