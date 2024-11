Nuove indiscrezioni provenienti da una presunta fonte interna arricchiscono di nuovi particolari il quadro delle informazioni sul nuovo Google Pixel Tablet 2: la seconda generazione del tablet Made by Google potrebbe puntare con più decisione sul profilo della produttività, sia attraverso soluzioni software che col lancio di una tastiera dedicata.

Google Pixel Tablet 2 punterà sulla produttività (rumor)

Quasi tutti i tablet Android attualmente sul mercato (ecco la nostra guida ai migliori tablet Android del mese) sono ottimi strumenti per consumare contenuti multimediali, mentre solo una percentuale più ridotta si presta bene anche ad un utilizzo più produttivo; lo stesso Google Pixel Tablet, il primo in assoluto appartenente alla famiglia Pixel, è pensato soprattutto per l’intrattenimento — oltre che come centro di controllo della smart home —, tuttavia è poco adatto ad un utilizzo lavorativo, essendo sprovvisto tanto di funzioni software dedicate alla produttività quanto di accessori di input utilizzabili allo scopo.

Il team di Google è ben consapevole di queste grosse lacune e infatti si è già messo all’opera per colmare la prima attraverso aggiornamenti software; la correzione della seconda mancanza, invece, non può che passare per il lancio di accessori ufficiali dedicati. Ebbene, le ultime indiscrezioni di giornata suggeriscono che Google stia studiando anche soluzioni di questo tipo per il futuro Google Pixel Tablet 2.

A quasi un anno e mezzo dalla presentazione del modello di prima generazione, di Google Pixel Tablet 2 si parla ancora pochissimo, se non per i nomi in codice già emersi. Il motivo è presto detto: come confermato da una fonte interna, il lancio del nuovo tablet di Big G non è poi così vicino. A dispetto di ciò, sono appena trapelati alcuni dettagli interessanti.

Un Google Pixel Tablet 2 tutto nuovo: SoC, fotocamera e software

Prima di tutto, viene riportato che Google Pixel Tablet 2 sarà dotato di un comparto fotografico profondamente rinnovato, senza tuttavia specificare quali novità arriveranno. Ricordiamo che il modello attuale dispone di due fotocamere — una anteriore e una posteriore —, entrambe da 8 MP (ƒ/2,0, sensore da 1/4″, pixel da 1.12μm, FoV di 84 gradi). Il nuovo modello dovrebbe essere migliore sia dal punto di vista hardware che software, anche se difficilmente farà gridare al miracolo (di rado sui tablet troviamo comparti fotografici particolarmente curati).

L’aggiornamento tecnico più importante riguarderà sicuramente il SoC: l’attuale Pixel Tablet è arrivato sul mercato col già vecchio Tensor G2, dunque il salto sarà sicuramente apprezzabile. Allo stato, non sappiamo ancora se Pixel Tablet 2 adotterà il Tensor G4 dei Pixel 9 o il successivo Tensor G5. Ricordiamo che in tempi non sospetti abbiamo letto di come Pixel Tablet 3 potrebbe arrivare sul mercato nel 2027 con l’ancora più nuovo Tensor G6. Tanto il Tensor G4 quanto il Tensor G5 rappresenterebbero un upgrade importante, garantendo al Pixel Tablet 2 non solo l’accesso al prolungato supporto software di Google, che prevede ben 7 anni di aggiornamenti, ma anche il supporto al display output, utile anche e sopratutto per la produttività.

Quanto al design, pare che Google non abbia stravolto quello già noto, optando piuttosto per un affinamento: i primi prototipi avrebbero fotocamera e tasto power più spostati a sinistra, i tasti per il volume in alto a sinistra; le cornici superiore e inferiore sarebbero state ridotte.

Google prepara una tastiera ufficiale

A proposito di produttività, la fonte riferisce di prototipi di tastiere cover ufficiali attualmente in test per Pixel Tablet 2. Pare che la tastiera si aggancerà al tablet tramite dei pogo pin sul retro e che si potrà piegare per sorreggere il tablet. Si tratta di un accessorio tanto semplice quanto essenziale per pensare ad un utilizzo più produttivo del tablet. Del resto, erano emersi indizi su lavori portati avanti da Google per dotare anche il primo Pixel Tablet di tastiera e pennino, salvo poi tornare sui propri passi: la fonte riferisce di un cambio di programma legato alla qualità non soddisfacente di tali accessori.

In realtà, a frenare Google potrebbe essere stato anche un software, quello di Pixel Tablet, inizialmente poco pronto per sfruttare simili accessori. Nel frattempo la situazione è cambiata: Google ha lavorato al supporto a finestre in stile desktop, a nuove opzioni di accessibilità per la tastiera, a tutorial e gesture per il touchpad, così come ad un rinnovato menù di scorciatoie da tastiera, alla possibilità di aggiornare il firmware degli accessori connessi al tablet, alla scrittura tramite pennino in Gboard e tanto altro. Considerati i tempi non ancora maturi, Google Pixel Tablet 2 potrebbe arrivare sul mercato o con la seconda QPR di Android 15 o direttamente con Android 16.

Allo stato attuale, comunque, sono ancora tantissime le informazioni che non conosciamo, dalle specifiche complete all’eventuale presenza di un pennino, passando per il prezzo e per il periodo di lancio; viene ipotizzato un lancio nel 2025, ma solo il tempo ce lo dirà.