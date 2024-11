A pochi giorni dalle ultime indiscrezioni su Google Pixel Tablet 2 — si parla di novità dedicate alla produttività —, ci sono nuove voci tutt’altro che incoraggianti sul suo successore: Google Pixel Tablet 3 potrebbe non vedere mai la luce del sole: si vocifera di una cancellazione.

I più attenti di voi ricorderanno molto probabilmente che qualche anno addietro — precisamente nel 2019 —, Google aveva annunciato la propria uscita dal mercato dei tablet; un triennio dopo, in occasione del Google I/O 2022, Big G aveva diffuso i primi teaser su Pixel Tablet, dando prova di un redivivo interesse per il mondo dei tablet. Per il lancio ufficiale di Google Pixel Tablet abbiamo poi dovuto attendere un altro anno — l’annuncio è arrivato al Google I/O 2023 — e la peculiarità di quel prodotto ha creato una certa curiosità attorno alle prossime mosse della casa madre.

Nelle settimane e nei mesi precedenti, infatti, si è vociferato a più riprese non soltanto del prossimo Google Pixel Tablet 2, ma anche del più lontano Pixel Tablet 3: secondo diverse fonti industriali, il progetto sarebbe noto internamente con il nome in codice “Kiyomi” e Google avrebbe preso la drastica decisione di cancellarlo. Secondo fonti vicine, la decisione di Google risalirebbe alla scorsa settimana, con tanto di riunioni interne e incontri coi team coinvolti nello sviluppo del prodotto. In conseguenza della cancellazione del progetto, il personale che era stato assegnato al team Pixel Tablet 3 verrà ora riallocato e destinato ad altri progetti del colosso californiano.

La circolazione di informazioni di questo tipo in genere è indicativa della definitività della decisione e della sua comunicazione a partner strategici. Di sicuro, la cancellazione di Google Pixel Tablet 3 rappresenta una svolta imprevista, considerato il rinnovato impegno di Big G verso il mondo dei tablet Android. Naturalmente, una modifica della strategia relativa all’hardware non mette in discussione l’impegno del team di Android verso lo sviluppo di nuove funzioni dedicate a tablet e smartphone pieghevoli. Piuttosto, questa cancellazione implica anche che Pixel Tablet 2, il cui lancio è previsto per il prossimo anno, potrebbe essere l’ultimo tablet di Google.