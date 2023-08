Come i più attenti di voi sapranno, Google Pixel Tablet offre il supporto a USI 2.0, lo standard che consente di utilizzare un pennino su più dispositivi anche senza accoppiamento. Quel che non sapete è che a breve dovrebbe essere introdotto il supporto alla funzione per la scrittura a mano con la tastiera Gboard: vediamo come sarà.

Google Pixel Tablet sta per ricevere il supporto per la scrittura a mano

Google Pixel Tablet ha fatto segnare il ritorno della casa di Mountain View nel mondo dei tablet Android, dopo un’assenza di diversi anni. Non si tratta in realtà di un tablet “tradizionale” (anche se può tranquillamente essere usato come tale), visto che arriva completo di una dock utile per l’uso come smart display casalingo, ma offre comunque il supporto ai pennini con standard USI 2.0. Purtroppo per ora il dispositivo non è disponibile ufficialmente sul mercato italiano, ma se siete interessati potete optare per l’importazione (da Amazon.de, ad esempio).

Il solito Mishaal Rahman ci mostra come dovrebbe funzionare la novità relativa alla scrittura a mano, anche attraverso alcuni screenshot nei quali è andato a “forzare” la configurazione. Dopo aver collegato un pennino (o stylus, se preferite) al tablet, il sistema chiede di selezionare un’app di default per le note e se attivare il campo “Write in text fields”: quest’ultimo apre nuove impostazioni di Gboard per la scrittura a mano, dove poter cambiare la velocità della grafia o la larghezza del tratto. Naturalmente il menu consente di fare delle prove (premendo su “Try it”), per verificare che tutto funzioni come desiderato e per sperimentare scrittura, cancellazione, selezione, inserimento, unione di parole e nuova riga.

La fonte sostiene che queste impostazioni di modifica di Gboard per la scrittura a mano risultino presenti, ma che attualmente non funzionino. Potrebbero mancare alcune librerie necessarie, oppure è richiesta l’attivazione di qualche flag nascosta (non sarebbe la prima volta). In ogni caso tutto questo potrebbe indicare che la funzionalità sia vicina al lancio effettivo, più di quanto si pensasse finora. Siamo sicuri che torneremo presto sull’argomento.

