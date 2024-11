Torniamo a occuparci dei Samsung Galaxy S25, gli smartphone Android di punta con cui Samsung inaugurerà il proprio 2025 in grande stile, proponendo la solita “formazione a tre” con un probabile futuro innesto, il tanto chiacchierato modello Slim.

Nelle ultime ore sono trapelate nuove indiscrezioni: partiamo dall’ultimo modello citato che, a dispetto di quanto trapelato finora, potrebbe avere una variante internazionale; per gli altri modelli “classici”, tutti previsti con supporto al Wi-Fi 7, arrivano nuove conferme sulle colorazioni. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Samsung Galaxy S25 Slim atteso anche in versione internazionale

Già da un mesetto si parla del fatto che Samsung stia lavorando a uno smartphone sottilissimo per competere con l’altrettanto chiacchierato iPhone 17 Air di Apple: Samsung Galaxy S25 Slim, questo il nome associato allo smartphone, dovrebbe fare bene quanto gli altri modelli della gamma e, addirittura, offrire un comparto fotografico di assoluto livello.

Nella prima settimana di novembre, lo smartphone è stato avvistato sul database IMEI GSMA, “rivelandoci” il suo codice modello SM-S937U, subito collegabile alla gamma Galaxy S25; la “U” finale, invece, indicava la versione destinata al mercato statunitense.

Secondo i primi rumor, per Samsung questo Galaxy S25 Slim sarebbe stato una sorta di test, destinato a pochi mercati e con arrivo previsto in un secondo momento rispetto agli altri modelli. Nelle ultime ore, invece, è emerso che il dispositivo avrà anche una versione internazionale: la conferma arriva sempre dal database IMEI.

Lo smartphone ha recentemente fatto una nuova visita (in data 28 novembre 2024) al database, stavolta presentandosi con codice modello SM-S937B/DS (via @erenylmaz075 su X): la “B” indica proprio la versione Global, mentre “DS” conferma il supporto al Dual-SIM.

L’intera gamma flagship 2025 di Samsung supporterà il Wi-Fi 7

Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra dovrebbero essere annunciati nel mese di gennaio 2025 e arrivare sul mercato, ovunque, con il SoC Snapdragon 8 Elite di Qualcomm, a differenza di quanto avvenuto con i modelli della generazione 2024, con Galaxy S24 e Galaxy S24+ arrivati in Italia con il SoC Exynos 2400 e il solo Galaxy S24 Ultra dotato dello Snapdragon 8 Gen 3.

Il ritorno al SoC Qualcomm, dovrebbe concedere anche ai due modelli “base” il supporto al Wi-Fi 7, cosa non possibile sui modelli del 2024 proprio per via del chip Exynos, limitato da questo punto di vista (si fermava al Wi-Fi 6e).

A confermare questo supporto e molti altri dettagli (via 91mobiles.com) è un passaggio dei tre smartphone sul database della FCC (Federal Communication Commission degli Stati Uniti). Di seguito riportiamo i dettagli più rilevanti ricavabili dai documenti trapelati:

Conferma sui codici modello (SM-931U, SM-936U e SM-938U) per gli Stati Uniti

(SM-931U, SM-936U e SM-938U) per gli Stati Uniti Supporto al Wi-Fi 7 (802.11 be) per tutti i modelli

(802.11 be) per tutti i modelli Supporto UWB su Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra

su e Ricarica a 25 W per Galaxy S25

a per Ricarica inversa a 9 W per Galaxy S25

a per Ricarica a 45 W per Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra

a per e S-Pen (prodotta da Wacom) con codice modello EJ-PS938 per Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 e Galaxy S25+: colorazioni “confermate” dai… carrellini della SIM

Il noto insider e leaker Roland Quandt ha recentemente sfruttato il proprio profilo sul social network Bluesky per condividere le immagini di alcune parti di ricambio dei tre modelli canonici che comporranno la gamma Samsung Galaxy S25.

Il leaker ha condiviso le immagini delle schede (sub board) per la ricarica con porta USB-C per i tre modelli, Galaxy S25 (S931, immagine 1), Galaxy S25+ (S936, immagine 2) e Galaxy S25 Ultra (S938, immagine 3) ma, la cosa più interessante, è contenuta in un altro post.

Quandt ha infatti condiviso le immagini dei ricambi originali del carrellino della SIM dei modelli “base” (ovvero Galaxy S25 e Galaxy S25+), andando a confermare e mostrare “dal vivo” cinque delle colorazioni con cui arriveranno sul mercato i due smartphone.

Il leaker si riferisce alle colorazioni con nomi standard quali (seguendo l’ordine delle immagini sottostanti) nero, verde, viola, blu e bianco. Queste colorazioni, in base alle indiscrezioni trapelate finora, dovrebbero corrispondere alle Midnight Black, Sparkling Green, Sparkling Blue, Moon Night Blue e Silver Shadow.

Quelle presenti sui carrellini sembrano tutte colorazioni sul pastello, nonostante alcune di esse indichino la presenza di elementi scintillanti (“sparkling”). Solo il tempo ci dirà se i nomi trapelati per le colorazioni verranno confermati da Samsung, almeno fino alla prossima tornata di indiscrezioni.