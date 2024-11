Con l’avvicinarsi del nuovo anno cresce a dismisura l’interesse della community nei confronti dei prossimi smartphone di punta del colosso coreano, i Samsung Galaxy S25 sono probabilmente tra i dispositivi in arrivo più attesi e, già da qualche tempo, sono tra i protagonisti delle numerose indiscrezioni che trapelano in rete.

Abbiamo avuto modo di reperire diversi tipi di informazioni negli ultimi tempi, dalle presunte specifiche tecniche, alle caratteristiche del comparto fotografico, alle colorazioni e molto altro e, giusto ieri, abbiamo visto come un sondaggio potrebbe aver svelato la data di presentazione dei prossimi flagship del brand.

Tuttavia, a distanza di poche ore, sul web sono apparse nuove informazioni riguardanti proprio l’evento di presentazione dei prossimi Samsung Galaxy S25, diamo un’occhiata agli ultimi rumor.

Ecco quando Samsung potrebbe presentare i prossimi Galaxy S25

Siamo a metà novembre ormai e, già da qualche tempo, in molti guardano al mese di gennaio con particolare interesse nell’attesa che Samsung presenti al mondo i suoi nuovi smartphone di punta. Nelle ultime ore, sul popolare social network X (ex Twitter), è stata condivisa una notizia proveniente dalla testata giornalistica coreana fnnews: secondo quanto diffuso Samsung avrebbe scelto la data del 23 gennaio 2025 per la presentazione dei prossimi Galaxy S25.

I media coreani però non si limitano a fornire una data, ma indicano anche il presunto luogo di svolgimento dell’evento, ovvero San Francisco, lo stesso luogo dove l’azienda organizzò l’evento Galaxy Unpacked nel 2023 con la presentazione della serie Galaxy S23, lo scorso anno infatti l’evento è stato spostato a San Jose per il lancio degli attuali flagship dell’azienda.

Ma non è tutto, secondo la stessa fonte la società potrebbe aver intenzione di abbandonare l’ormai consueto tridente di smartphone, presentando insieme ai classici tre dispositivi anche il già vociferato e inedito Galaxy S25 Slim.

Se dunque questo è quanto sostenuto dai media coreani, il noto Max Jambor sembra essere di opinione differente, visto che tramite lo stesso social network già menzionato ha indicato, in maniera alquanto criptica, la data del 22 gennaio 2025.

Dunque quando verranno presentati i prossimi Samsung Galaxy S25? E ci sarà anche Galaxy S25 Slim? Difficile rispondere per il momento, per quanto ognuno abbia fatto le proprie ipotesi basandosi su alcune fonti può sembrare improbabile che la società presenti l’inedito modello Slim insieme ai classici Galaxy S25; noi comuni mortali non possiamo fare altro che attendere che Samsung annunci ufficialmente la data dell’evento, oppure che trapeli del materiale promozionale al riguardo grazie alle solite fughe di notizie.