Non ci sono state molte innovazioni nel settore degli smartphone negli ultimi tempi, i dispositivi pieghevoli sono ciò che più si avvicina alla modernità in questo campo ed è per questo che diversi produttori stanno facendo a gara per rendere i propri smartphone più sottili e leggeri, al fine di catalizzare maggiormente l’interesse degli utenti rispetto alla concorrenza. Samsung è stata a lungo l’azienda più attiva in questo segmento, gli smartphone pieghevoli del brand si sono fatti apprezzare per le loro caratteristiche e per il loro aspetto ma, con il passare del tempo, la società è stata messa a dura prova dagli altri produttori.

Oggi vediamo insieme le ultime indiscrezioni riguardanti alcuni futuri dispositivi Samsung Galaxy, da Galaxy Z Flip FE, a Galaxy Z Fold7 e Z Fold7 SE, fino a Samsung Galaxy S25 Slim.

Samsung potrebbe lanciare un Galaxy Z Flip 7 FE nel 2025

Sappiamo già da qualche tempo ormai come il colosso coreano non abbia intenzione di introdurre sul mercato un Galaxy Fold economico, tuttavia sembra che l’azienda possa riservare questa strada alla seconda famiglia di smartphone pieghevoli Galaxy Z Flip. I rumor in tal senso sono disponibili già da un po’ e recentemente abbiamo visto come pare che la società abbia optato per il chip Exynos 2400, lo stesso di Galaxy S24 e S24 Plus in Europa, per il futuro Galaxy Z Flip FE.

Nelle ultime ore, con un breve post sul social network X (ex Twitter), l’analista Ross Young ha annunciato come Samsung sia pronta al lancio di Galaxy Z Flip 7 FE il prossimo anno; nel 2025 dunque i fan del brand dovrebbero poter contare su un nuovo dispositivo pieghevole, a conchiglia, più economico rispetto all’attuale generazione.

Galaxy Z Fold SE non farà scuola, Galaxy Z Fold 7 sarà più spesso e pesante

Circa un mese fa il produttore coreano ha ufficialmente lanciato, esclusivamente nel mercato interno, il nuovo Samsung Galaxy Z Fold Special Edition. Il dispositivo riprende linee e specifiche dell’attuale Galaxy Z Fold6, introducendo però un design migliorato sotto due punti di vista: spessore e peso. La Special Edition di Galaxy Z Fold infatti vanta uno spessore di 10,6 mm e un peso di 236 g, risultando 1,5 mm più sottile e 3 grammi più leggero rispetto all’attuale generazione.

Ricapitoliamo di seguito le principali caratteristiche tecniche dello smartphone, mentre per le specifiche complete potete dare uno sguardo alla scheda tecnica:

Dimensioni e Peso Aperto: 157,9 x 142,6 x 4,9 mm Chiuso: 157,9 x 72,8 x 10,6 mm Peso: 236 g

Display principale: Dynamic AMOLED 2x, 8” 2184 x 1968 (QXGA+) a 120Hz, rapporto 20:18

Dynamic AMOLED 2x, 8” 2184 x 1968 (QXGA+) a 120Hz, rapporto 20:18 Display esterno: Dynamic AMOLED 2x, 6,5” 2520 x 1080 (FHD+) 16M colori, 120 Hz, rapporto 21:9

Dynamic AMOLED 2x, 6,5” 2520 x 1080 (FHD+) 16M colori, 120 Hz, rapporto 21:9 Comparto fotografico: Posteriore : 200 MP (f1.8) + 12 MP (f2.2) + 10 MP (f2.4) con autofocus, OIS, Zoom ottico 3x, zoom digitale fino a 30x, flash Frontale : 10 MP (f2.2), senza autofocus Interna (sotto display): 4 MP (f1.8), senza OIS/autofocus Video : UHD 8K (7680 x 4320) a 30 fps, Rallentatore: 240 fps (FHD), 120 fps (UHD)

Processore : Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy (3,39 GHz, 3,1 GHz, 2,9 GHz, 2,2 GHz)

: Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy (3,39 GHz, 3,1 GHz, 2,9 GHz, 2,2 GHz) Memoria RAM: 16 GB

16 GB Memoria interna : 512 GB (486,4 GB disponibili)

: 512 GB (486,4 GB disponibili) Batteria : 4.400 mAh, ricarica rapida 25W, ricarica wireless 15W

: 4.400 mAh, ricarica rapida 25W, ricarica wireless 15W Sistema operativo: Android 14 con One UI 6.1.1 (aggiornabile ad Android 15)

Android 14 con One UI 6.1.1 (aggiornabile ad Android 15) Aggiornamenti : 6 OS, 7 anni di aggiornamenti di sicurezza

: 6 OS, 7 anni di aggiornamenti di sicurezza Connettività : 5G (FDD Sub6, TDD Sub6), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, UWB, USB-C

: 5G (FDD Sub6, TDD Sub6), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, UWB, USB-C Localizzazione : GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS

: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Sensori : Accelerometro, Barometro, Giroscopio, Sensore geomagnetico, Sensore di Hall, Sensore di luce, Sensore di prossimità

: Accelerometro, Barometro, Giroscopio, Sensore geomagnetico, Sensore di Hall, Sensore di luce, Sensore di prossimità SIM : Doppia SIM (supportata e-SIM)

: Doppia SIM (supportata e-SIM) Sicurezza : Lettore di impronte laterali

: Lettore di impronte laterali Materiali : Telaio in alluminio Armor, vetro Gorilla Glass Victus 2

: Telaio in alluminio Armor, vetro Gorilla Glass Victus 2 Colori : Black Shadow

Ad ogni modo, nei commenti del post su X già menzionato, Ross Young afferma che il futuro Galaxy Z Fold7 non beneficerà delle stesse caratteristiche in termini di spessore e peso di Galaxy Z Fold Special Edition; sembra dunque che la società abbia intenzione di mantenere queste caratteristiche come esclusive della serie Special Edition, visto che pare che sarà il prossimo Galaxy Z Fold7 SE a poter beneficiare di uno spessore e un peso simili all’ultimo modello.

Samsung Galaxy S25 Slim avrà il suo bel da dire lato fotocamere

Concludiamo la carrellata odierna di indiscrezioni con Galaxy S25 Slim, appurata l’esistenza del dispositivo abbiamo visto come questo, secondo alcuni, potrebbe essere presentato insieme ai dispositivi della serie Galaxy s25 all’inizio del prossimo anno. Per quel che concerne le specifiche del dispositivo, abbiamo visto poco tempo fa come secondo il leaker Ice Universe lo smartphone potrebbe vantare un comparto fotografico di tutto rispetto, nelle ultime ore nuove indiscrezioni ci forniscono qualche dettaglio in più.

Secondo quanto condiviso su X (ex Twitter), quello che segue dovrebbe essere il comparto fotografico di Samsung Galaxy S25 Slim:

Fotocamera grandangolare ISOCELL HP5 da 200 MP 1/1,56

Fotocamera ultra-grandangolare ISOCELL JN5 da 50 MP 1/2.76

Teleobiettivo ISOCELL JN5 da 50 MP 1/2,76 3,5x

Considerando il presunto spessore ridotto dello smartphone, il leaker sottolinea come Samsung potrebbe aver deciso di utilizzare la tecnologia ALoP (All Lens on Prism) presentata non molto tempo fa, il cui scopo è quello di rendere l’obiettivo più compatto, migliorando al contempo la qualità dell’immagine.