Mancano ancora alcune settimane alla presentazione ufficiale della serie Samsung Galaxy S25, in programma per il mese di gennaio ma in Rete il flusso di indiscrezioni che provano ad anticipare le principali caratteristiche dei nuovi smartphone del colosso coreano è divenuto incessante.

Nelle scorse ore dalla Grecia è arrivato l’ennesimo report su quelle che dovrebbero essere le dotazioni tecniche dei nuovi telefoni di Samsung, per i quali non sarebbero previste rivoluzioni: in sostanza, il produttore avrebbe deciso di puntare ancora una volta su una piccola evoluzione rispetto alla generazione precedente.

Cosa potrebbe cambiare con la serie Samsung Galaxy S25

Viene nuovamente confermata la presenza su tutti i modelli della serie Samsung Galaxy S25 del chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ossia il processore più potente tra quelli che sono attualmente disponibili. Per il 2025, pertanto, non vi saranno differenze tra i modelli o i mercati di destinazione per quanto riguarda la CPU.

Un’altra novità è rappresentata dall’aumento della RAM del modello base, che da 8 GB dovrebbe passare a 12 GB, come i fratelli maggiori: questo quantitativo dovrebbe aiutare il telefono a supportare meglio le funzionalità del pacchetto Galaxy AI (incluse quelle nuove che saranno annunciate nei prossimi mesi).

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Samsung dovrebbe riproporre la medesima configurazione della precedente generazione per la risoluzione ma il chip ISP di Qualcomm Snapdragon 8 Elite e i nuovi sensori dovrebbero comunque garantire dei miglioramenti per la qualità delle immagini. La variante Ultra, inoltre, dovrebbe poter contare su un sensore ultra grandangolare da 50 megapixel.

Nessuna novità per la capacità delle batterie, così come per le velocità di ricarica delle stesse, sempre ferma ai 45 W già supportati da Samsung Galaxy S24 Ultra (resta da capire se sarà implementata anche per il modello base).

Infine, buone notizie per i prezzi, che dovrebbero rimanere simili (se non identici) a quelli della precedente generazione. Inoltre, in fase di pre-ordini Samsung dovrebbe offrire agli utenti la possibilità di acquistare la versione con il doppio della memoria disponibile al prezzo di quella con la metà di storage.