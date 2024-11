Chi acquista un dispositivo Samsung spesso lo fa anche per il supporto software che il team di sviluppatori del colosso coreano è in grado di garantire agli utenti e che si traduce in aggiornamenti rilasciati con costanza e funzionalità esclusive.

Ciò ovviamente riguarda anche gli smartwatch e un esempio è arrivato nelle scorse ore, con l’annuncio del rilascio per la serie Samsung Galaxy Watch6 dell’update che porta l’interfaccia One UI 6 Watch, basata su Wear OS 5.

One UI 6 Watch anche sui vecchi modelli

Si tratta di un update molto importante, in quanto introduce diverse nuove funzionalità, come ad esempio Punteggio Energetico (grazie a cui gli utenti possono comprendere meglio le proprie condizioni fisiche e mentali attraverso un punteggio intuitivo calcolato sulla base di diverse metriche di salute), consigli personalizzati, basati su Galaxy AI, che favoriscono e supportano in modo efficace il benessere, una migliore comprensione dei dati ottenuti attraverso il monitoraggio del sonno grazie ad un apposito algoritmo IA.

Ed ancora, con One UI 6 Watch vengono implementati nuovi quadranti per meglio rispondere alle diverse esigenze di ciascun utente, la funzione Sfida (confronta l’andamento attuale con le prestazioni passate per aiutare gli utenti a migliorarsi durante la corsa o il ciclismo), la funzione Routine di allenamento (consente di combinare vari esercizi e creare routine personalizzate, in base agli obiettivi e alle preferenze individuali) e nuove gesture per controllare uno smartphone Samsung Galaxy collegato nelle vicinanze (rispondendo alle chiamate, disattivando gli avvisi e scattando foto).

Samsung ha confermato che l’aggiornamento in questione sarà rilasciato anche per le precedenti generazioni di smartwatch dell’azienda:

Samsung Galaxy Watch5

Samsung Galaxy Watch5 Pro

Samsung Galaxy Watch4

Samsung Galaxy Watch4 Classic

Samsung Galaxy Watch FE

Ai possessori di questi modelli non resta altro da fare che armarsi di pazienza e attendere che sia avviato il rilascio dell’update a One UI 6 Watch.