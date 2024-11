Il team di sviluppatori di Samsung lavora senza sosta al miglioramento dei tanti prodotti dell’azienda e l’ultimo esempio è quello che riguarda l’interfaccia One UI 6 Watch, che è finalmente pronta per sbarcare sui Samsung Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro.

Dalla Corea del Sud, infatti, è arrivata la notizia della chiusura del programma beta di One UI 6 Watch per questi due smartwatch, che ottengono così la versione stabile dell’interfaccia personalizzata dell’azienda.

One UI 6 Watch sbarca sulla serie Samsung Galaxy Watch5

Stando a quanto si apprende, il colosso coreano ha già rilasciato l’aggiornamento in questione per gli utenti che hanno preso parte al programma beta ma l’update dovrebbe essere a breve esteso per gli altri Samsung Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro venduti in Corea del Sud (ciò dovrebbe avvenire nel giro di qualche giorno).

La conferma della chiusura del programma beta è arrivata anche attraverso il forum ufficiale, nel quale il team di sviluppatori di Samsung ha invitato gli utenti a continuare ad inviare segnalazione nel caso in cui dovessero riscontrare ulteriori bug.

Basata su Wear OS 5, l’interfaccia One UI 6 Watch porta con sé diverse nuove funzionalità, tra cui suggerimenti personalizzati per la salute basati sul pacchetto Galaxy AI, il monitoraggio e l’analisi del sonno migliorati e le routine di allenamento personalizzate.

Non mancano, poi, delle modifiche grafiche, come un nuovo font predefinito in tutto il sistema, una nuova animazione per la ricarica (con informazioni aggiuntive), una Quick Panel UI migliorata e una nuova interfaccia per le attività in corso.

Nel corso delle prossime settimane l’aggiornamento alla nuova versione dell’interfaccia di Samsung dovrebbe essere rilasciato anche per i Samsung Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro commercializzati negli altri Paesi.