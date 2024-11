Gli aggiornamenti non sono finiti qui: dopo quelli visti le scorse ore (che coinvolgono Samsung, Google, Fossil e NVIDIA) è il momento di dare uno sguardo ai cambiamenti in rollout per Samsung Galaxy A54 5G, Samsung Galaxy A34 5G e Samsung Galaxy A33 5G. In più, sempre restando tra le fila del produttore sud-coreano, ci sono novità interessanti in distribuzione per l’app Galaxy Wearable. Procediamo con ordine e andiamo a scoprire tutto da vicino.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G e Galaxy A33 5G

Partiamo dagli aggiornamenti per gli smartphone, con buona parte della fascia media recente di Samsung che accoglie nuovi firmware: si tratta di Samsung Galaxy A54 5G, Samsung Galaxy A34 5G e Samsung Galaxy A33 5G, che si aggiornano in Europa con le patch di sicurezza di novembre 2024. Le versioni in arrivo sono A546BXXUBCXK1 (A54 5G), A346BXXU9CXK1 (A34 5G) e A336BXXSCEXK1 (A33 5G) e richiedono un download che può avvicinarsi ai 400 MB.

Nonostante il peso possa sembrare consistente e due su tre passino a un’altra lettera (la “U“) nel nome del firmware (solitamente segno di cambiamenti), non sembrano essere state integrate particolari novità visibili. Troviamo solamente le patch di novembre unite a miglioramenti generici lato stabilità e affidabilità. Come abbiamo visto con il bollettino diffuso dal produttore, le patch di questo mese portano la correzione a 38 vulnerabilità riguardanti il sistema operativo Android in generale e a 13 vulnerabilità relative ai dispositivi della casa di Seoul. Non sono state segnalate vulnerabilità “critiche”, ma ce ne sono comunque alcune di livello “elevato”.

Questo mese le patch di sicurezza sembrano arrivare più a rilento del solito per quanto riguarda la casa di Seoul: probabile che quest’ultima sia particolarmente impegnata con l’attesissimo aggiornamento ad Android 15 con la One UI 7.0, versione che arriverà nei primi mesi del 2025 anche sui tre modelli citati (oltre che su tanti altri).

Novità aggiornamento Galaxy Wearable

In questi giorni sono state distribuite alcune novità per l’app Galaxy Wearable, ossia la companion app dei dispositivi indossabili di Samsung (smartwatch Galaxy Watch, smartband Galaxy Fit, cuffie true wireless Galaxy Buds, anelli Galaxy Ring e non solo). L’applicazione ha ricevuto alcuni cambiamenti importanti, uniti a qualche perfezionamento e rinnovamento di minore entità.

La prima novità che può saltare presto all’occhio consiste nella scomparsa del menu “hamburger” laterale in favore di una più moderna e minimale schermata: all’interno di quest’ultima è possibile visualizzare un po’ come prima la lista dei dispositivi wearable associati o collegati, con qualche dettaglio aggiuntivo (come la batteria residua), qualche modifica e un po’ di alleggerimento (il “+” e il resto delle opzioni si trovano ora in alto a destra). Nelle immagini qui sotto si possono notare i cambiamenti.

La schermata iniziale è stata rivista: ora troviamo un’anteprima più grande del quadrante degli eventuali smartwatch o smartband associati, con una maggiore attenzione ai dettagli e l’integrazione del layout dei pulsanti. In più, i pulsanti per entrare nei menu “Quadranti orologio“, “Schermata applicazioni“, “Schede” e “Pannello rapido” sono stati riorganizzati e colorati in modo differente, con una grafica più moderna e apparentemente più in linea con quella intravista sulla One UI 7.0.

All’interno della sezione dedicata ai quadranti abbiamo altre novità: qui abbiamo schede di un grigio più scuro (con modalità Notte attivata) e quadranti suddivisi in più categorie, mentre il tasto “Gestisci” in alto è stato sostituito da un diverso pulsante privo di testo (che svolge la medesima funzione). Nelle altre schermate non sembrano essere stati fatti cambiamenti, ma è possibile che il produttore proceda con ulteriori aggiornamenti dell’applicazione con il passare delle settimane.

Come aggiornare Samsung Galaxy A54, A34, A33 5G e l’app Galaxy Wearable

Per controllare l’arrivo di nuovi aggiornamenti per Samsung Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G e Galaxy A33 5G potete passare dalle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete collegare lo smartphone a un PC compatibile con Smart Switch e utilizzare quest’ultimo per cercare e installare nuovi update.

La nuova versione dell’app Galaxy Wearable è in distribuzione attraverso il Galaxy Store e il Google Play Store: l’aggiornamento potrebbe esservi segnalato direttamente all’apertura dell’applicazione.