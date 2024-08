Samsung Galaxy Watch4 e Samsung Galaxy Watch4 Classic accolgono in queste ore un nuovo aggiornamento all’interno del programma beta: si tratta della One UI 6 Watch Beta 4, che porta con sé diverse correzioni di bug, miglioramenti e una nuova funzione. Vediamo i dettagli.

Samsung Galaxy Watch4 si aggiorna con la One UI 6 Watch Beta 4: le novità

Dopo i numerosi rumor dei mesi precedenti, lo scorso giugno Samsung ha avviato il programma beta della One UI 6 Watch, ossia la release dedicata agli smartwatch. Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra hanno debuttato con la One UI 6 Watch (basata su Wear OS 5), mentre sugli altri modelli è attualmente in corso il programma di test, partito da Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic e successivamente arrivato su Galaxy Watch 5, Galaxy Watch5 Pro, Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic.

La quarta versione beta della One UI 6 Watch è in distribuzione sulla serie Galaxy Watch4 a partire dalla Corea del Sud: il firmware è lo ZXH4 già visto sui modelli più recenti, e potrebbe essere rilasciato in tutti i Paesi coinvolti nel programma entro le prossime ore.

Quali sono le novità? Oltre a bugfix e miglioramenti vari, che rendono sempre più stabile il sistema operativo avvicinandolo alla release finale, abbiamo ora il supporto alla funzione Global Always On Display (AOD): grazie a quest’ultima, non solo può essere mostrata la watch face nella modalità AOD, ma qualsiasi schermata che viene visualizzata prima dell’attivazione della modalità stessa.

Tra i vari miglioramenti abbiamo anche passi avanti nella reattività generale del sistema operativo, ottimizzazioni per le performance, app più rapide ad avviarsi, perfezionamenti a livello di efficienza energetica e ottimizzazioni per la connettività.

Al momento Samsung è giunta alla quinta beta per la serie Galaxy Watch6 e alla quarta beta per le serie Galaxy Watch5 e Galaxy Watch4. Il lancio della versione stabile della One UI 6 Watch per questi modelli potrebbe essere vicino, quindi continuate a seguirci per conoscere le ultime sull’aggiornamento.

Come aggiornare Samsung Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic

Purtroppo il programma beta della One UI 6 Watch non è disponibile in Italia, ma solo in Paesi selezionati come Corea del Sud e Stati Uniti. Se volete comunque controllare l’arrivo di aggiornamenti per il vostro Samsung Galaxy Watch4 o Galaxy Watch4 Classic potete aprire l’app Galaxy Wearable sullo smartphone collegato, selezionare il dispositivo, successivamente la voce “Impostazioni orologio“, quindi “Aggiornamento software > Scarica e installa“.

La distribuzione della One UI 6 Watch stabile dovrebbe partire nelle prossime settimane.