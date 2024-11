Il team di Samsung prosegue i lavori per portare l’aggiornamento alla One UI 7 basato su Android 15 su tutti i modelli compatibili e — come sempre accade — saranno i top di gamma attuali ad aprire le danze, seguiti a ruota da quelli delle generazioni passate, come ad esempio la serie Samsung Galaxy S22, resasi protagonista di un primo avvistamento.

One UI 7 con Android 15: sotto a chi tocca

Nei giorni e nelle settimane precedenti si è parlato a più riprese dell’aggiornamento alla One UI 7 basato su Android 15, da alcuni etichettato come il più grande miglioramento nella storia del software Samsung; a fine ottobre avevamo visto la lista dei modelli che dovrebbero essere inseriti nel programma beta della One UI 7, mentre la settimana scorsa abbiamo fatto il punto della situazione sugli smartphone e sui tablet di Samsung che compiranno il salto alla One UI 7.

Non è tutto, perché un po’ alla volta stanno trapelando anche alcune — pochissime — informazioni sulle prime interne di test della One UI 7, che ci permettono di conoscere quanto meno i modelli già oggetto delle attenzioni dei tecnici di Samsung. A titolo esemplificativo, abbiamo già visto spuntare i nomi del medio di gamma Samsung Galaxy A53 e quelli degli ex top di gamma Samsung Galaxy S23.

Prima build di One UI 7 con Android 15 per i Samsung Galaxy S22

Adesso, pare che sia arrivato il turno anche dei flagship di due generazioni fa: Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra. Come segnalato su X da @tarunvats33 — e testimoniato dal seguente screenshot —, la prima build di test interno della One UI 7 per i modelli menzionati è approdata sul server.

Si tratta della build identificata dal numero S908BXXUDFXKS/S908BOXMDFXKS/S908BXXUDFXKS, dunque relativa in particolare al modello Galaxy S22 Ultra; naturalmente, l’avvio dei test per il modello di punta costituisce una buona notizia anche per gli altri modelli della gamma.

Il rilascio ufficiale del major update con Android 15 e la One UI 7 è atteso per le prime battute del 2025, a ridosso della presentazione ufficiale dei nuovi top di gamma Galaxy S25. Continuate a seguirci per non perdervi tutte le novità.