La notizia non è stata ancora confermata in via ufficiale da Samsung, pertanto è doveroso parlare al condizionale, ma potrebbero essere finalmente iniziati i test dell’aggiornamento ad Android 15 per la serie Samsung Galaxy S23, che pertanto si candida ad entrare nel programma beta della One UI 7.0 entro la fine dell’anno.

A dirla tutta, un primo avvistamento di Android 15 su Samsung Galaxy S23 Ultra risale già allo scorso mese di luglio, pertanto il team del colosso sudcoreano sta lavorando al major update già da mesi, tuttavia le build di test sono arrivate sui server di Samsung soltanto questo mese.

L’avvistamento — di cui al seguente screenshot — è stato segnalato su X da @tarunvats33 ed è solo l’ultimo di una lista divenuta sempre più lunga nelle ultime settimane (giusto ieri, era stato il turno di Samsung Galaxy A53). Insomma, tutto va nella direzione dell’attesissimo rilascio, la cui imminenza è stata confermata direttamente da Samsung (sebbene alcune novità potrebbero farsi attendere).

Naturalmente, i primi a compiere il grande passo saranno ovviamente Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra, seguiti a ruota da altri modelli premium come il pieghevole Galaxy Z Fold6. Adesso, Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+ e Samsung Galaxy S23 Ultra si candidano a seguirli a stretto giro. Il rilascio ufficiale del major update con Android 15 e la One UI 7 è atteso per le prime battute del 2025, a ridosso della presentazione ufficiale dei nuovi top di gamma Galaxu S25.