A ottobre Google ha avviato il rilascio della prima versione stabile di Android 15 per i dispositivi Pixel idonei e da allora gli utenti di smartphone di altri produttori stanno attendendo con impazienza l’ultima versione Android

Samsung sta procedendo spedita con lo sviluppo della One UI 7 basata su Android 15 per i suoi dispositivi della famiglia Galaxy e ora sembra che uno in particolare sia idoneo a ricevere l’aggiornamento in anteprima.

Samsung Galaxy A53 potrebbe ricevere presto la beta della One UI 7

Oggi è stato individuato sui server Samsung il primo firmware di prova della One UI 7.0 per Samsung Galaxy A53. Il firmware in questione è solo una build di test interna, quindi non è detto che il dispositivo sarà idoneo per il programma beta, tuttavia le premesse adesso ci sono.

Indipendentemente dalla loro idoneità al programma beta, tutti gli smartphone e tablet Samsung Galaxy riceveranno l’aggiornamento ufficiale One UI 7.0 l’anno prossimo, dopo il lancio della serie di punta Samsung Galaxy S25. Si tratta del più grande aggiornamento della One UI degli ultimi anni e rivoluzionerà l’esperienza utente sui dispositivi Galaxy.

Per Samsung Galaxy A53 sarà il terzo importante aggiornamento del sistema operativo, tuttavia lo smartphone riceverà anche Android 16 e One UI 8.0, come previsto dalla politica sugli aggiornamenti dell’azienda coreana.

Samsung ha annunciato che il rilascio della Beta della One UI 7 avverrà entro la fine dell’anno, mentre per la versione stabile bisognerà pazientare fino all’inizio del 2025.