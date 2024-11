Google Messaggi continua a evolversi, ricevendo novità o nascondendone altre in via di sviluppo (l’ultima è il supporto a un nuovo sistema di backup e ripristino delle chat) nella versione in anteprima dell’app. Nelle ultime ore, il team di sviluppo ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento che permette agli utenti di avere maggiore controllo sul proprio profilo.

Nel frattempo, è emerso che Google Traduttore possa presto ricevere una comoda modifica che permetterà agli “abitudinari” di risparmiare tempo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Google Messaggi: le ultime novità della funzionalità “il tuo Profilo”

Già da qualche tempo su Google Messaggi, l’app per la messaggistica SMS/MMS e RCS predefinita sui dispositivi Google e sui dispositivi di un numero sempre crescente di produttori del panorama Android, ha implementato la funzionalità Il tuo profilo, pensata per consentire agli utenti di “identificarsi” con l’interlocutore all’interno di una chat.

Quando viene proposta questa schermata, non vi è modo di saltarla: l’utente deve immediatamente scegliere come “mostrarsi” agli interlocutori (sia delle chat RCS singole che delle chat RCS di gruppo): immagine del profilo e nome visualizzato sono gli stessi dell’account Google collegato; inoltre, l’utente può decidere se mostrare queste informazioni a tutte le persone a cui invia messaggi, ai soli contatti o a nessuno.

Inizialmente, soprattutto con riferimento agli utenti iscritti al programma beta dell’app, questa funzionalità (all’epoca ancora in fase di sviluppo), era accessibile effettuando un tap sul proprio avatar (in alto a destra nella schermata iniziale) e selezionando “Il tuo profilo”.

Ora Google ha aggiornato la funzionalità, ri-collocandola all’interno delle impostazioni dell’app (raggiungibili tramite un tap sull’avatar e poi seguendo il percorso “Impostazioni di Messaggi > Ricerca profilo”) e la sta rilasciando per tutti sul canale stabile.

Andiamo quindi a vedere come gestire queste impostazioni che migliorano la privacy, ovvero come disattivare la funzionalità di ricerca del profilo e come utilizzare Google Messaggi senza un account Google.

Come gestire le impostazioni sul profilo in Google Messaggi

Per disattivare la funzionalità di ricerca del profilo in Google Messaggi, vi basterà seguire questi semplici passaggi:

Effettuare un tap sul proprio avatar (in alto a destra dalla schermata iniziale dell’app) Selezionare “Impostazioni di messaggi” Entrare nel menu “Ricerca profilo” Effettuare un tap su “Disattiva” (selezionando invece “Cambia“, un menu a comparsa propone diverse alternative per il nome e l’immagine del profilo) Effettuare un ulteriore tap sul “Disattiva” che compare in una nuova finestra pop-up.

Nel caso in cui, invece, vogliate utilizzare Google Messaggi senza un account Google, vi basterà seguire questi altrettanto semplici passaggi:

Effettuare un tap sul proprio avatar (in alto a destra dalla schermata iniziale dell’app) Selezionare il menu a tendina accanto al nome visualizzato Effettuare un tap su “Utilizza senza un account“ (opzionale) selezionare la spunta “Interrompi Ricerca profilo per questo numero di telefono (consigliato)” Effettuare un tap su “Esci”.

Va sottolineato che, coloro che decideranno di utilizzare l’app Google Messaggi senza un account Google, non potranno più sfruttare funzionalità come Scrittura Magica, l’Accoppiamento del dispositivo (per consultare i messaggi di testo su tablet o tramite client Web) e l’integrazione di Google Gemini.

Come scaricare o aggiornare l’app di Google Messaggi

Qualora siate interessati a provare l’app di messaggistica Google Messaggi sul vostro smartphone Android, o nel caso in cui dobbiate semplicemente verificare di avere installato l’ultima versione disponibile, dovrete rivolgervi al Google Play Store, cliccando sul badge sottostante e poi effettuando un tap su “Installa” (nel primo caso) o su “Aggiorna” (nel caso in cui lo abbiate già installato ma sia per voi disponibile l’aggiornamento).

Nel caso in cui, invece, vogliate provare in anteprima le funzionalità che verranno introdotte in futuro all’interno dell’app Google Messaggi (come quella appena discussa), potrete rivolgervi al Programma Beta dell’app (la pagina dedicata al programma è raggiungibile tramite questo link). Nel caso in cui il Programma Beta fosse al completo in questo momento, potrete comunque procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link).

Deutsche Telekom, Qualcomm e Skylo hanno trasmesso un SMS via satellite

Per la prima volta in Europa, una rete mobile terrestre è stata integrata con una rete satellitare per consentire l’invio di SMS da zone senza copertura della rete “terrestre”.

Deutsche Telekom, Qualcomm e Skylo hanno affermato di aver completato con successo un test di trasmissione di un SMS, sfruttando un (non meglio specificato) dispositivo dotato del modem Snapdragon X80 5G (con connettività satellitare integrata), una scheda SIM dell’operatore greco Cosmote (di proprietà della Deutsche Telekom) e la rete satellitare di Skylo.

Di seguito riportiamo le parole di Antje Williams, vicepresidente senior delle divisioni Business Creation e Group Technology presso Deutsche Telekom:

“I nostri clienti vogliono rimanere sempre connessi. La tecnologia Direct-to-handset sarà un’aggiunta alle nostre reti mobili che consentirà ai nostri clienti di inviare facilmente messaggi di testo da qualsiasi luogo sui loro dispositivi regolari senza app separate. Miriamo a portare questa tecnologia nelle mani dei nostri clienti. Il successo del nostro team insieme ai nostri partner nell’integrare la rete satellitare e cellulare è solo l’inizio.”

Parthsarathi Trivedi, CEO e co-fondatore di Skylo Technologies, ha aggiunto:

“Siamo orgogliosi di collaborare con Deutsche Telekom e Qualcomm Technologies per mostrare i primi messaggi di testo diretti al telefono via satellite in Europa. Presto, gli abbonati non dovranno più preoccuparsi della copertura prima di inviare un messaggio, che si trovino su un’isola remota in Grecia o si avventurino in regioni senza copertura cellulare: farà parte del loro servizio cellulare. Il futuro della connettività satellitare risiede nella forte integrazione nelle reti degli operatori e siamo entusiasti di collaborare con Deutsche Telekom, che ha aperto la strada a questi nuovi servizi.”

Deutsche Telekom è una realtà coinvolta nel consorzio SpaceRISE, gruppo incaricato (dalla Commissione Europea) dello sviluppo di IRIS2, una costellazione satellitare multi-orbita (composta da circa 290 satelliti) che fungerà da infrastruttura di comunicazione sicura e accessibile per il Vecchio Continente.

Google Traduttore riceverà una comoda novità

Google Traduttore, l’app per la traduzione del colosso di Mountain View, è sempre più ricca di funzionalità, permettendo di tradurre testo, contenuto testuale presente in una foto (tramite Google Lens) e testo registrato (anche in modalità conversazione con botta e risposta).

Google lavora costantemente per migliorare l’app e, dopo la funzionalità di traduzione istantanea emersa alla fine del mese di ottobre, sembra che un’altra novità sia attualmente in via di sviluppo.

Come suggerito dal solito AssembleDebug (via AndroidAuthority), che ha analizzato la versione 8.22.46.698958551.3-release dell’app per dispositivi Android, il team di sviluppo lavora per implementare una funzionalità chiamata Sticky Translation mode.

Essa, in soldoni, farà sì che l’app si apra proponendo all’utente l’ultima modalità di traduzione utilizzata (e non ri-presentando la modalità “di base” come succede al momento), ottimo per chi, ad esempio, sfrutta sempre e solo la modalità conversazione o quella di traduzione del testo parlato. Il seguente video mette in mostra il funzionamento di questa novità.

Come scaricare o aggiornare l’app di Google Traduttore

