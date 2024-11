Novità importanti in casa Google per gli utenti di Android. L’applicazione di messaggistica Google Messaggi sta infatti introducendo una nuova funzionalità altamente attesa dai suoi utilizzatori: un sistema di backup e ripristino direttamente integrato nell’app, senza dover ricorrere alle impostazioni di sistema.

Google sta lavorando a una soluzione integrata per il backup e ripristino delle conversazioni di Google Messaggi

Fino ad ora, il salvataggio dei messaggi su Android era gestito principalmente dal servizio Google One a livello di sistema operativo. Adesso, con questo nuovo aggiornamento, gli utenti potranno effettuare il backup e il successivo ripristino delle conversazioni, dei contenuti multimediali e di altri dati direttamente dall’interno dell’app Google Messaggi, senza doversi appoggiare necessariamente alle impostazioni generali del dispositivo.

Stando a quanto emerso dall’analisi del codice, il nuovo sistema di backup verrà pubblicizzato come il modo migliore per “mantenere i tuoi messaggi al sicuro eseguendone il backup sul tuo account Google”. Inoltre, a differenza del passato, il backup sarà protetto da crittografia end-to-end, in modo che nessuno, neanche Google o terze parti, possa accedere ai contenuti salvati.

Per poter usufruire di questa funzionalità avanzata, gli utenti dovranno tuttavia avere impostato un blocco schermo sul proprio dispositivo. In caso contrario, il backup non potrà essere crittografato e, di conseguenza, non sarà considerato “idoneo” per questo nuovo sistema.

Una volta attivato, il backup verrà eseguito in modo automatico ogni volta che l’utente accederà al proprio account Google all’interno dell’app Google Messaggi. Stando a quanto emerso fino ad ora, sarà inoltre possibile impostare la sincronizzazione dei soli contenuti multimediali quando il dispositivo è connesso a una rete Wi-Fi, così da ridurre il consumo di dati.

Interessante anche la possibilità di sincronizzare le conversazioni tra più dispositivi, che permette agli utenti di inviare e ricevere messaggi non solo dallo smartphone, ma anche da computer e tablet grazie all’integrazione di questo nuovo sistema di backup e ripristino. Purtroppo, al momento, il sistema “Google Fi Sync” non risulta ancora compatibile con questa nuova funzionalità, ma è lecito aspettarsi un suo futuro allineamento.

Con l’arrivo della nuova famiglia di smartphone Google Pixel 9, il colosso di Mountain View ha anche introdotto la possibilità di effettuare il trasferimento completo dei messaggi RCS, superando così il vecchio limite della semplice conversione a SMS/MMS durante il ripristino. Tuttavia, questa funzionalità risulta ancora limitata alla connessione Wi-Fi o al cavo USB-C, mentre il ripristino da backup cloud mantiene ancora tale restrizione.