Google Traduttore è una di quelle applicazioni sviluppate dal colosso di Mountain View il cui nome è particolarmente esplicativo, il software infatti consente agli utenti di effettuare traduzioni in diverse lingue, circostanza che può risultare utile in svariati contesti.

Seppur in quantità minore rispetto ad altre applicazioni dell’azienda, anche Google Traduttore riceve ciclicamente l’implementazione di nuove funzionalità, oggi infatti ne vediamo insieme una appositamente pensata per gli smartphone pieghevoli.

Google Traduttore riceve la modalità di conversazione a doppio schermo per i dispositivi pieghevoli

Rispetto a qualche anno fa gli smartphone pieghevoli stanno prendendo sempre più piede, si tratta ancora di dispositivi particolarmente costosi ma le alternative sono senza dubbio aumentate rispetto a qualche tempo fa, quando Samsung era quasi l’unico produttore per questa tipologia di dispositivi.

Anche Google ha deciso di cimentarsi in questo settore e, con il primo Pixel Fold, l’azienda aveva contestualmente presentato una modalità interprete a doppio schermo che semplificava la conversazione faccia a faccia con qualcuno che parla una lingua diversa. Grazie al doppio schermo, la funzione in questione mostrava la traduzione della conversazione, in due lingue diverse, a entrambi gli interlocutori; nel caso del pieghevole di Big G la funzione era utilizzabile richiamando Google Assistant e chiedendo di attivare la modalità interprete.

Samsung ha seguito l’esempio di Google implementando su Galaxy Z Fold6 qualcosa di molto simile, tuttavia diversi utenti hanno chiesto a gran voce l’implementazione della modalità interprete direttamente nell’app Traduttore, così da semplificarne l’utilizzo.

L’azienda sembra aver ascoltato le richieste della community, nonostante non ci siano stati annunci in merito, pare che già da qualche mese la modalità in questione sia disponibile su tutti i pieghevoli Google e Samsung con Android 14 attraverso l’app Traduttore. Al momento risultano compatibili solo gli smartphone pieghevoli dei brand appena citati, visto che gli altri dispositivi della medesima categoria non supportano l’API della modalità a doppio schermo di Android, indispensabile per il funzionamento.

Le immagini che vedete nella galleria qui sopra, condivise dai colleghi di androidauthority, ci mostrano i passaggi per attivare la modalità interprete in Google Traduttore, utilizzando uno smartphone pieghevole compatibile: