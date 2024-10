Google Traduttore offre anche una funzionalità di traduzione istantanea che traduce istantaneamente il testo mentre l’utente digita, tuttavia non è possibile ad esempio ascoltare l’output vocale, copiare il risultato o vedere le definizioni e altri suggerimenti grammaticali finché l’utente non esce dall’anteprima.

Ora sembra che Google stia per rimediare a questa mancanza per offrire un’esperienza più ricca e fluida con questa funzionalità.

Google Traduttore prova a ottimizzare la traduzione istantanea

Il codice dell’app Google Traduttore suggerisce che in futuro tutte le funzionalità dell’app saranno disponibili anche nell’anteprima di traduzione istantanea.

Inoltre Google Traduttore permetterà di annullare una eventuale eliminazione accidentale di un risultato nella cronologia delle traduzioni, cosa che al momento non è possibile fare. Ecco un’anteprima della funzionalità allo stato attuale di sviluppo.

Queste modifiche sono in fase di sviluppo nella versione 8.20.71.687383449.1 dell’app Google Traduttore, ma non sono ancora disponibili.

Come per tutte le funzionalità in lavorazione, non è detto che questa novità verrà effettivamente rilasciata ufficialmente un giorno, ma le premesse sembrano esserci.

Nei mesi scorsi Google Traduttore ha introdotto oltre un centinaio di nuove lingue e anche alcuni dei dialetti maggiormente utilizzati in Italia, come il dialetto lombardo, veneto e perfino il siciliano.