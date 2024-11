Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare al miglioramento di Android 15 e nelle scorse ore sono emersi degli interessanti dettagli relativi ad una novità che potrebbe essere implementata a breve per tutti gli utenti.

Stando a quanto emerge dalle release beta di Android 15 QPR2, il colosso di Mountain View sarebbe al lavoro su un miglioramento che riguarda la schermata di blocco e le notifiche.

Se da una parte è comodo visualizzare le notifiche già dalla schermata di blocco, nel caso in cui siano numerose c’è il rischio di “oscurare” lo sfondo scelto per questa schermata e, al momento, l’unica alternativa disponibile è quella di disabilitare le notifiche (in modo che non appaiano in questa schermata) ma ciò significa che poi è necessario sbloccare il dispositivo prima di poterne leggere una.

Scovata un’altra nuova funzione di Android 15

Nel codice di Android 15 QPR2 Beta 1 sono stati trovati dei riferimenti ad una nuova funzione chiamata Lock screen notification minimalism, che quando sarà abilitata sarà disponibile all’interno del menu delle Impostazioni, nella sezione dedicata alle Notifiche.

Stando alla descrizione, il suo compito è quello di mostrare meno notifiche nella schermata di blocco ma al momento non pare funzionare correttamente (“Show fewer notifications on lock screen”).

Da quanto si apprende, la funzione Lock screen notification minimalism sembra nascondere tutto tranne le icone per le notifiche. Ecco un confronto della schermata con tale funzione disabilitata e abilitata:

In pratica, abilitando tale funzione viene mostrata solo l’icona dell’app in una piccola pillola sotto l’orologio e, se viene toccata, si espande il pannello delle notifiche, in modo da poter vedere l’intero contenuto.

Allo stato attuale non è chiaro se tale novità verrà implementata già con Android 15 QPR2 o se, al contrario, ci sarà da attendere sino al rilascio di Android 16.