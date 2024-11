Da quando è stato lanciato, Circle to Search, lo strumento che introduce un nuovo modo di effettuare una ricerca tramite un semplice gesto, si èarricchito molto, ma prettamente sul fronte delle funzionalità. I dispositivi Android supportati possono ora trovare in Cerchia e Cerca un tasto per le funzioni aggiuntive, un’app drawer e lo strumento per scansionare codici a barre e QR code. Inoltre in futuro potrebbe anche introdurre la ricerca vocale, ma è ancora presto per dirlo.

Se sul fronte funzionalità non sono mancate le novità, dal punto di vista grafico in questo primo anno di vita Circle to Search è rimasto pressoché identico. Ma la versione 15.47.26.sa.arm64 beta dell’app anticipa una possibile novità.

Nuovi colori e animazioni per Circle to Search

Quando si avvia Circle to Search compare un’animazione scintillante che occupa tutto lo schermo. Non c’è un colore predefinito, ma dipende dai colori della schermata in cui ci si trova.

Nella versione 15.47.26.sa.arm64 beta dell’app c’è una nuova animazione: un leggero effetto arcobaleno che si distribuisce su tutto lo schermo partendo dal basso verso l’alto.

Questa nuova animazione uniforma l’effetto visivo dell’avvio di Circle to Search che diventa lo stesso a prescindere dai colori della schermata sottostante. Allo stesso tempo anche i colori del cerchio che si disegna sullo schermo potrebbero cambiare. Nella versione attuale dell’app, infatti, c’è una semplice linea bianca continua, mentre nell’ultima versione beta c’è anche qui l’effetto arcobaleno con i colori che cambiano mentre si traccia la linea per evidenziare l’area da cercare.

Una piccola novità, certo, ma che renderebbe Circle to Search anche esteticamente più moderno e meno “rudimentale” con un bel restyling sicuramente più vivace e originale. Forse non del tutto innovativa, dato che richiama in parte l’effetto previsto per Apple Intelligence; tuttavia, risulta meno monotona e fredda rispetto alla semplice riga bianca attuale.