A gennaio Google ha introdotto la funzione Circle to Search, una nuova modalità per effettuare una ricerca con una semplice gesture rimanendo sull’app in uso senza dover passare a quella di ricerca. Per questa funzionalità è in previsione l’integrazione della Ricerca Audio, ma al momento risulta ancora non funzionante.

La Ricerca Audio su Circle to Search

All’interno dell’app Google beta v15.24.2829 sono state individuate stringhe di codice che fanno riferimento al pulsante che introduce la ricerca audio. Attivando però l’interfaccia la funzione non è funzionante. Al momento Google non ha rilasciato alcuna informazione su questa funzione e non è nemmeno da escludere la possibilità che non venga mai integrata. La presenza della stringa di codice, infatti, non è una prova che tale funzionalità verrà poi rilasciata.

In assenza di altri elementi utili a comprendere a cosa possa servire questa funzione è necessario fare delle ipotesi e delle speculazioni. Di per sé il pulsante ha come icona il simbolo della nota musicale e questo potrebbe far pensare che la funzione possa servire a identificare musiche e suoni riprodotti sul dispositivo.

Va anche considerando come il tasto del microfono che attiva l’input vocale per la ricerca audio rimane funzionante. Il che induce a pensare che l’utente potrà utilizzare questo tasto per le ricerche vocali mentre il nuovo tasto di Circle to Search per chiedere a Google di riconoscere l’audio riprodotto sul telefono. Non sono da escludere sorprese e possibili integrazioni nella ricerca, sempre con l’obiettivo di renderla più semplice e totalizzante. Presentando Circle to Search, infatti, Google ha dichiarato la volontà di introdurre un “nuovo modo per cercare qualsiasi cosa sul tuo telefono Android senza cambiare app”.