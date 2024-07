Circle to Search, o semplicemente cerchia e cerca, la nuova funzione rapida e comoda, che permette di effettuare ricerche semplicemente facendo un cerchio su ciò che vogliamo ricercare, ha riscosso gran successo sin dal suo lancio con la serie Galaxy S24. Come tutte le funzioni, anche Circle to Search può essere perfezionato. Un recente APK teardown, una tecnica che permette di svelare nuove funzionalità analizzando il codice delle varie versioni delle app, ha rivelato che Google stava lavorando a una nuova funzione per scansionare codici a barre e QR code direttamente con Circle to Search. E abbiamo già una demo funzionante di questa novità.

Scansionare codici a barre e QR code direttamente con cerchia e cerca

La nuova funzionalità è stata scovata nella versione beta dell’app di Google v15.19.45.29.arm64. Con la versione v15.25.32, è stato possibile attivare la funzione, ecco come funzionerà quando sarà rilasciata.

Quando la nuova funzione è attiva, Circle to Search non si limita a cercare su Google altri codici a barre simili a quello che hai sullo schermo. Invece, scansiona direttamente il codice a barre o QR code e mostra un piccolo pulsante sullo schermo che, quando toccato, porta immediatamente al risultato della scansione.

Questa funzionalità potrebbe essere utile in diverse situazioni, come ad esempio quando si scansiona un codice QR ricevuto via e-mail, come ad esempio per l’attivazione si una eSIM.

Con Google Lens, era possibile fare qualcosa di simile, ma di solito richiedeva uno screenshot del codice QR per poi aprirlo in un’app della galleria o con lo scanner integrato di Google Lens. Con la nuova funzione di Cerchia e Cerca, questo passaggio non è più necessario. Ora è possibile scansionare codici a barre e QR direttamente dallo schermo, rendendo il tutto molto più semplice e veloce.

Non sappiamo ancora quando la funzione sarà disponibile per gli utenti di Circle to Search. Tuttavia, questa aggiunta contribuirà a rendere le funzionalità di Circle to Search simili a quelle di Google Lens; infatti recentemente sono state integrate al suo interno alcune delle caratteristiche principali di Circle to Search.