Google continua a innovare Circle to Search, lo strumento che permette di effettuare ricerche rapide e accedere a diverse funzionalità. Google ha recentemente tolto il pulsante Lens dalla barra di Circle to Search, una mossa che non è stata accolta con grande entusiasmo dagli utenti. Ma c’è una novità ben più interessante in arrivo: una nuova interfaccia con un app drawer.

Nell’ultima beta dell’app Google, è stata individuata una riprogettazione “massiccia” dell’interfaccia utente di Circle to Search. Il nuovo design, rispetto alla versione attuale, si presenta con elementi grafici inseriti all’interno di box arrotondati. La novità principale è la sostituzione del pulsante per la traduzione con un app drawer.

Più funzioni, ma con un tap in più

L’introduzione del nuovo app drawer all’interno di Circle to Search, comporta un cambiamento nell’accesso ad alcune funzioni, come il collegamento rapido a Google Lens e alla traduzione, che però ora richiederanno un passaggio aggiuntivo per attivarle. Tuttavia, questa scelta è sicuramente pensata per far fronte al crescente numero di funzionalità integrate all’interno di esso. Insomma, l’app drawer rappresenta una base essenziale per l’aggiunta di ulteriori opzioni senza sacrificare lo spazio visivo.

Per quanto riguarda la ricerca musicale, il pulsante dedicato resta al suo posto accanto alla barra di ricerca, permettendo agli utenti di accedere rapidamente a questa funzione. Nonostante le altre modifiche all’interfaccia, Google sembra aver deciso di mantenere invariata questa scorciatoia, probabilmente per la sua popolarità nonché utilità immediata.

Questa novità si aggiunge agli ultimi sviluppi di Circle to Search, che includono la possibilità di utilizzarlo direttamente nei video. Non è chiaro, però, se questa funzione sarà limitata a piattaforme specifiche, come YouTube, o estesa a tutti i tipi di video.