Le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale sono ormai divenute molto popolari nel mondo mobile e tutti i principali produttori di smartphone Android provano a studiare delle soluzioni che possano sfruttare le potenzialità dell’IA per migliorare l’esperienza complessiva offerta agli utenti.

Google, ovviamente, non è da meno e tra le sue funzionalità IA più amate vi è senza dubbio Cerchia e Cerca, ossia un sistema che consente agli utenti di effettuare ricerche in un modo molto più intuitivo rispetto al metodo tradizionale: è sufficiente, infatti, cerchiare un elemento visualizzato sullo schermo per avviare la relativa ricerca o le funzioni collegate.

Google cambia UI a Cerchia e Cerca per renderla più intuitiva

Stando a quanto è stato reso noto da Mishal Rahman nelle scorse ore su X, il colosso di Mountain View ha avviato il rilascio di una versione modificata dell’interfaccia di Cerchia e Cerca, con la quale viene aggiunto un tasto per mostrare delle funzioni aggiuntive. Probabilmente questa modifica è stata apportata dal team di sviluppatori di Google per accontentare coloro che di recente avevano iniziato a trovare Cerchia e Cerca un po’ confusionaria a causa delle varie funzionalità via via implementate.

Pare che questa nuova interfaccia utente di Cerchia e Cerca sia stata implementata per diversi utenti negli ultimi giorni e probabilmente il colosso di Mountain View continuerà ad ampliare la sua diffusione. A coloro che ancora non la visualizzano, pertanto, non resta altro da fare che avere pazienza per qualche altro giorno.

Sempre a proposito di Cerchia e Cerca, nei giorni scorsi OPPO ha annunciato che questa funzione sarà integrata in ColorOS 15 Global, l’attesa nuova versione dell’interfaccia personalizzata di questo produttore.