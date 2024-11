La serie Samsung Galaxy Tab S10 vi sembra un po’ troppo costosa? Allora potreste volgere lo sguardo a uno dei tablet della gamma dello scorso anno, proposto in queste ore in occasione delle offerte Black Friday a un prezzo intrigante su Amazon: parliamo nello specifico di Samsung Galaxy Tab S9, in offerta sul sito con uno sconto di oltre 400 euro sul prezzo di listino.

Che prezzo per Samsung Galaxy Tab S9, in offerta su Amazon

Samsung Galaxy Tab S10+ e Galaxy Tab S10 Ultra sono stati lanciati a prezzi consigliati che non possiamo definire contenuti, visto che parliamo di cifre di partenza ben oltre i 1000 euro. Se state cercando un nuoto tablet potete dare una possibilità a Samsung Galaxy Tab S9, in promozione a meno della metà nella versione italiana da 8-128 GB.

Galaxy Tab S9 è il più “piccolo” della gamma 2023 ed è dotato di uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 11 pollici a risoluzione 2560 x 1600 pixel, con refresh rate fino a 120 Hz, lettore d’impronte digitali integrato e compatibilità con la S-Pen. Come i fratelli maggiori, il tablet Android è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, affiancato da almeno 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

A disposizione due fotocamere, una posteriore da 13 MP e una anteriore da 12 MP, ma anche connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, porta USB Type-C e certificazione IP68 contro acqua e polvere. Come si può dedurre dall’ampio display, Samsung non ha trascurato la multimedialità e ha dotato il tablet di quattro speaker compatibili con Dolby Atmos e potenziati dal sistema audio AKG. Generosa la batteria, che arriva a 8400 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 45 W.

Il tablet è uscito con Android 13 e One UI 5.1.1, e ha ricevuto da un po’ non solo l’aggiornamento ad Android 14 con One UI 6.0, ma anche quello alla One UI 6.1.1 con le nuove e rinnovate funzioni di intelligenza artificiale Galaxy AI. Il supporto software prevede almeno altri tre major update, e si dovrebbe fermare non prima di Android 17.

Samsung Galaxy Tab S9 è stato lanciato al prezzo consigliato di partenza di 929 euro (Wi-Fi 8-128 GB), ma in queste ore potete acquistarlo in offerta su Amazon con uno sconto di più di 400 euro: sul sito è infatti disponibile a 487,30 euro, con consegna anche in un giorno se siete abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile. Se siete interessati potete procedere attraverso il link qui in basso: non preoccupatevi del nome indicato in pagina, si tratta del modello SM-X710NZAAEUE ed è in versione italiana.

In copertina Samsung Galaxy Tab S9 Ultra