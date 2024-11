Il 2024 di Dreame è stato davvero ricco di soddisfazioni, grazie anche ai tantissimi prodotti di qualità presentati in questi dodici mesi. È dunque inevitabile chiudere alla grande, con una serie di promozioni degne di tale nome, che vi permettono di risparmiare fino a 400 euro su alcuni dei migliori prodotti del brand, in occasione del Black Friday, con offerte che andranno avanti fino al Cyber Monday.

Gli sconti migliori sono ovviamente riservati ai top di gamma ma anche i prodotti delle fasce inferiori sono comunque proposti a prezzi particolarmente vantaggiosi, così da garantire a tutti, a seconda del budget a disposizione, di trovare il robot aspirapolvere, o la lavapavimenti, adatta alle proprie necessità.

Dreame X40 Ultra Complete

Dreame X40 Ultra Complete stato presentato la scorsa primavera in un evento speciale dedicato proprio alla pulizia (qui trovate anche la nostra recensione completa) ed è ancora il fiore all’occhiello della compagnia cinese. Il robot aspirapolvere dispone delle più recenti tecnologie, con una potenza di aspirazione pari a 12.000 Pa, ideale sui tappeti ma anche su qualsiasi tipo di pavimento, visto che raccoglie anche lo sporco più difficile lasciando dietro di sé solo pulito.

Un nuovo sensore, insieme a una telecamera RGB e a una intelligenza artificiale particolarmente evoluta, rileva le aree più sporche del pavimento, facendo ripassare il robot al fine di rimuovere ogni traccia di sporco, anche le macchie più ostinate. Una delle novità più interessanti è la spazzola laterale che ora può essere estratta per risolvere l’annoso problema della pulizia negli angoli, e unita a MopExtend, che estende i moci fino al bordo della parete o dei mobili, la pulizia è assicurata.

Il lavaggio del pavimento è uno dei punti di forza di questo robot, a partire dalla capacità di montare i moci in autonomia. Grazie alla companion app da installare sullo smartphone potete scegliere in quali stanze deve essere lavato il pavimento, così il robot tornerà alla base per montare i moci e, dopo averli risciacquati, si dirigerà verso la stanza prescelta. Il tutto dopo che la stazione di ricarica avrà riempito il serbatoio del robot con acqua pulita, inserendo anche la soluzione detergente, caricata nell’apposito serbatoio.

E quando i moci non sono in uso, come nel tragitto tra la base e la stanza, o quando vengono incontrati tappeti, vengono ritratti verso l’alto per non lasciare scie umide. Anche la spazzola laterale viene alzata durante il lavaggio, una soluzione intelligente che evita che vengano lasciati segni sul pavimento bagnato.

Tra gli accessori più interessanti (anche se va acquistata a parte) segnaliamo la spazzola TriCut, che evita la formazione di grovigli di peli e capelli tagliandoli con una serie di lame integrate. E la stazione si occupa anche di lavare i panni con acqua calda a 70 gradi, asciugandoli rapidamente a caldo per evitare che si formino batterie muffe. Un plauso a Dreame per avere incluso nella confezione di vendita una lunga lista di ricambi che permette di utilizzarlo per parecchi mesi prima di doverci pensare.

BLACK FRIDAY 💰 Potete acquistare Dreame X40 Ultra Complete su Amazon a 1.099 euro invece di 1.499 euro

Dreame L40 Ultra

Non ha tutte le funzioni del fratello maggiore ma Dreame L40 Ultra, presentato a IFA 2024 (qui trovate la nostra recensione), ha davvero tutte le carte in regola per essere il robottino più venduto di questo Black Friday. Potenza di aspirazione di 11.000 Pa, spazzola laterale e moci estensibili e sollevabili per pulire a fondo negli angoli e lungo i bordi di mobili e pareti, stazione di ricarica evoluta e tantissima tecnologia.

Si parte dalla spazzola principale, con design TriCut che taglia peli e capelli raccolti, per evitare la formazione di grovigli e ridurre ai minimi termini la necessità di intervento da parte dell’utente. I moci vengono montati in autonomia quando servono, e restano sulla base quando il robot è chiamato solamente ad aspirare la polvere. La mappatura e l’algoritmo di navigazione sono tra i più evoluti ed efficaci che si possano trovare sul mercato e permettono al robot di muoversi anche in ambienti completamente bui, riuscendo comunque a individuare ed evitare anche gli ostacoli imprevisti.

La stazione di ricarica è perfino più evoluta rispetto a quella di X40 Ultra, visto che oltre a riempire di acqua e detergente il serbatoio del robot e a lavare e asciugare a caldo i moci, si pulisce da sola. In particolare una serie di raschietti in gomma puliscono la base dove vengono lavati i moci, evitando che l’utente sia costretto a fare periodicamente anche questa operazione.

BLACK FRIDAY 💰 Dreame L40 Ultra è in offerta su Amazon a 899 euro invece di 1.199 euro

Dreame H14 Pro

Dreame ha una linea particolarmente evoluta di lavapavimenti e Dreame H14 Pro è il modello di punta (qui trovate la nostra recensione completa). È la prima del brand a offrire la possibilità di inclinarsi a 180 gradi, per infilarsi anche sotto ai mobili, ai letto o ai divani, e lavare in posti che finora erano irraggiungibili (a patto che ci siano almeno 14 centimetri di spazio).

In questo modo sarete certi di lavare al meglio in ogni angolo della casa, rimuovendo senza fatica anche le macchie più ostinate o raccogliendo liquidi e sporco secco anche sotto ai mobili dove si accumula più facilmente, come il lavabo in bagno o i mobili della cucina. Il sistema GlideWheel ridefinisce il concetto di scorrevolezza, aiutando il movimento in entrambe le direzioni grazie ad algoritmi particolarmente evoluti che consentono anche a un bambino di utilizzare la lavapavimenti.

Oltre al serbatoio per l’acqua sporca e quello per l’acqua pulita, Dreame H14 Pro dispone anche di un serbatoio per il detergente, che viene aggiunto in maniera intelligente al momento del lavaggio del pavimento, così da ottenere la miglior igiene possibile. Al termine della pulizia, infine, la procedura automatica si occupa di lavare il rullo della spazzola con acqua calda a 60 gradi, ruotandola in entrambi i versi per sciogliere e rimuovere anche le macchie di grasso.

È inoltre possibile asciugare la spazzola in appena 5 minuti con la modalità ad alta velocità oppure ricorrere alla modalità silenziosa, perfetta per le ore serali, che impiega circa un’ora con un rumore massimo di appena 50 decibel.

BLACK FRIDAY 💰 Potete trovare Dreame H14 Pro su Amazon a 499 euro invece di 699 euro

Dreame H12 Pro

Vi piacciono le lavapavimenti ma avete un budget limitato? Niente paura, Dreame H12 Pro (qui trovate la recensione completa) è la risposta alle vostre domande. Non si piega a 180 gradi e il detergente va aggiunto a mano nel serbatoio dell’acqua pulita, ma per il resto troviamo buona parte delle funzioni di H14 Pro.

È infatti capace di aspirare sporco secco e umido, lavare il pavimento asciugandolo con la funzione di aspirazione, ha uno schermo LCD con un LED circolare che vi aiuta a capire il livello di sporco presente sul pavimento e serbatoi con grande capacità (900 ml per l’acqua pulita, 700 ml per quella sporca, ovviamente separata). Pulisce a filo di pareti e mobili su entrambi i lati della spazzola, evitando di lasciare aree che non vengono pulite.

Le indicazioni vocali permettono di conoscere eventuali problemi, il livello di potenza applicata e la carica residua mentre il movimento del rullo esercita una funzione di trazione che rende questo dispositivo leggero e semplice da utilizzare anche per le persone anziane. Il lavaggio della spazzola avviene in modalità automatica riponendo il dispositivo sulla base di ricarica, con acqua fredda, mentre l’asciugatura avviene a caldo per evitare l’insorgere di muffe e cattivi odori.

BLACK FRIDAY 💰 Fino al 2 dicembre Dreame H12 Pro è in offerta su Amazon a 265 euro invece di 349 euro

Le altre offerte

Non finiscono certo qui le offerte del Black Friday di Dreame, che ha scontato anche numerosi robot di fascia media e bassa, aspirapolvere cordless, ma anche asciugacapelli. Qui sotto trovate alcuni esempi, tra cui un robottino firmato Mova, un sub brand di Dreame. A fine pagina trovate anche il link per la pagina di offerte sul sito ufficiale Dreame e su Amazon.

