Sono passati tre mesi da quando vi abbiamo portato su queste pagine la recensione di Dreame X40 Ultra Complete, il flagship della compagnia asiatica che ha stabilito un nuovo punto di riferimento in questo mercato. Direttamente da Berlino, dove in questi giorni si sta svolgendo IFA 2024, arriva Dreame L40 Ultra, un nuovo robot di fascia alta che rinuncia ad alcune caratteristiche mantenendo altissima l’asticella ma consentendo a chi è interessato di risparmiare una bella somma, portandosi comunque a casa un prodotto di altissima qualità.

Abbiamo dunque provato il nuovo robot, mettendone le prestazioni a confronto con il fratello maggiore, per capire le reali differenze e come si comporta nell’uso di tutti i giorni. È giunto il momento di raccontarvi tutto nella nostra recensione completa.

Scheda tecnica al top

Dal punto di vista del design Dreame L40 Ultra non sorprende, riprendendo le linee e le forme di Dreame X40 Ultra. Base compatta rispetto ai modelli dello scorso anno, senza alcuna rinuncia e con accessori molto interessanti. Il robot è leggermente più alto rispetto al top di gamma, 104 millimetri rispetto ai 97 millimetri, ma la forma e le caratteristiche principali sono quasi del tutto simili.

Il motore è in grado di generare una potenza di aspirazione di 11.000 Pa, tra le più alte disponibili sul mercato e capace di raccogliere anche lo sporco più ostinato senza troppi sforzi, dalle polveri come la farina ai detriti più grossi come briciole o mangime per animali. Ritroviamo la spazzola laterale estensibile, vista in anteprima in primavera su X40 Ultra, che rende impeccabile la pulizia negli angoli ma anche sui battiscopa e in prossimità di mobili la cui base rientra leggermente rispetto alla parte superiore.

La spazzola può essere può essere sollevata durante il lavaggio del pavimento, evitando così di trascinare lo sporco o lasciare segni antiestetici sul pavimento sporco. Torna anche la tecnologia MopExtend vista lo scorso anno, con l’aggiunta di RoboSwing, per pulire il pavimento in presenza di rientranze nelle basi dei mobili. Con RoboSwing il robot ruota la parte posteriore facendo in modo che il mocio rotante arrivi il più lontano possibile e pulisca a fondo.

Nell’ottica di un robot il più autonomo possibile, i moci vengono montati autonomamente solo quando servono: tramite la companion app è infatti possibile scegliere la pulizia per ogni stanza, impostando la potenza di aspirazione e l’eventuale necessità di lavaggio, con il livello di acqua da utilizzare. Il tutto con il detergente fornito nella confezione di vendita, da inserire nell’apposito serbatoio posizionato nella parte inferiore della stazione di lavaggio, a fianco del sacchetto per la polvere.

Nella parte superiore trovano posto il contenitore per l’acqua pulita, dalla capacità di 4,5 litri, e quello per l’acqua sporca, in grado di raccogliere 4 litri. Al termine della pulizia i moci vengono lavati con acqua a 65 gradi, così da rimuovere ogni traccia di sporco e grasso raccolto, e grazie al nuovo vassoio di lavaggio, vengono rimossi tutti i residui senza che sia necessario intervenire manualmente per rimuovere lo sporco. L’asciugatura dei moci avviene con aria calda, così da evitare la formazione di muffe o di cattivi odori. La pulizia è decisamente efficace, abbiamo pulito una intera abitazione per diversi al termine della pulizia automatica abbiamo sempre trovato i panni perfettamente puliti.

Abbiamo provato, per scrupolo, a lavarli a mano ma ne è uscita acqua pulita, a conferma della qualità del lavoro svolto dalla base di ricarica. Uno degli accessori che abbiamo apprezzato è la spazzola Tri-Cut anti groviglio, decisamente efficace nell’evitare la formazione di qualsiasi groviglio di capelli. Anche dopo aver effettuato una pulizia a secco dell’intera abitazione non abbiamo trovato alcun capello sulla spazzola, grazie al sistema che interviene regolarmente tagliando quello che viene raccolto. Ancora una volta quindi massima attenzione ai dettagli, riducendo ulteriormente la necessità di intervento manuale.

Il sistema di navigazione Pathfinder è come sempre di altissima qualità, anche se utilizza un singolo laser rispetto a Dreame X40 Ultra, che può contare anche su un laser frontale che ricostruisce in maniera più accurata gli ambienti. Dreame L40 Ultra si muove comunque in maniera agevole anche negli ambienti più particolari, infilandosi sotto ai mobili e portando a termine il proprio lavoro in maniera efficiente. La creazione della mappa iniziale ha richiesto circa 15 minuti (per circa 80 metri quadri suddivisi in 8 ambienti con una forma a “C”, con la suddivisione delle stanze che ha richiesto solo un paio di correzioni minime.

In questo modo è stato possibile fin da subito impostare una sequenza di pulizia personalizzata, molto utile se volete effettuare le pulizie mentre siete in casa. Per ogni stanza è possibile regolare le modalità di pulizia e, grazie alla telecamera RGB frontale, coadiuvata dall’intelligenza artificiale e da un sistema a luce strutturata 3D, è possibile rilevar fino a 100 diverse tipologie di ostacoli, come cavi, scarpe, giocattoli. In questo modo il robot è in grado di evitarli ricalcolando in tempo reale il nuovo percorso da seguire, senza tentennamenti e senza perdere di efficienza. Tramite l’app potete creare delle barriere virtuali o impedire la pulizia in alcune zone della casa, evitando ad esempio oggetti fragili o installazioni temporanee come ad esempio un albero di Natale.

Pulizia ineccepibile

Con una scheda tecnica di questo livello i risultati della pulizia sono decisamente scontati, senza alcuna brutta sorpresa. Per quanto riguarda la sola aspirazione siamo di fronte a uno dei migliori robot, visto che raccoglie sporco di ogni tipo e grazie alla spazzola laterale estraibile riesce ad arrivare dove i modelli meno evoluti non arrivano. Potrebbe sembra una cosa da poco ma significa risparmiare parecchio tempo per pulire gli angoli con un aspirapolvere cordless, che dovrà essere utilizzato solo dietro alle porte o in quegli spazi troppo stretti dove il robot non può infilarsi.

Allo stesso modo anche il lavaggio è al top, con i moci che rimuovono in un paio di passaggi qualsiasi sporco. Grazie al sensore di sporco il robot è in grado di tornare alla base, sciacquare i moci e tornare sulle macchie più ostinate, e il risultato è impeccabile. Abbiamo volutamente creato un paio di macchie con una bibita zuccherata lasciata seccare dopo averci versato sopra zucchero e briciole di biscotti. Una situazione non tanto rara se avete bambini in casa. Il robot non si è scomposto e con qualche passaggio in più, grazie anche alla telecamera frontale, ha rimosso ogni traccia di sporco, senza che sui panni rimanesse alcun residuo dopo il lavaggio finale.

La spazzola laterale, come dicevamo in precedenza, può essere rialzata durante il lavaggio per evitare di lasciare segni sul pavimento o di trascinare eventuale sporco rimasto sulle setole. Allo stesso modo i moci vendono alzati di 10,5 millimetri quando il robot si sta dirigendo verso la stanza da lavare, senza quindi lasciare alcuna scia bagnata, e lo stesso avviene durante il ritorno alla stazione di ricarica.

La batteria è leggermente più piccola rispetto a X40 Ultra, 5200 mAh contro 6400 mAh, ma è un dato che potrebbe creare qualche problema solo in ambienti particolarmente grandi. Nel nostro caso abbiamo pulito un ambiente di 80 metri quadri, con 8 stanze, quattro delle quali lavate e aspirate, consumando il 40% circa della batteria. Questo significa che potete raggiungere senza alcun problema i 200 metri quadri di pulizia mista, anche 300 se vi limitate ad aspirare. Questo perché il lavaggio avviene dopo l’aspirazione, per evitare di trascinare lo sporco con i moci bagnati.

Intelligente e autonomo

Particolarmente efficace l’algoritmo di navigazione, grazie anche a un sistema di riconoscimento degli ostacoli decisamente efficace. Nonostante manchi il laser frontale, presente su X40 Ultra, il nostro L40 Ultra ha riconosciuto senza difficoltà gli ostacoli imprevisti che ha trovato sul proprio percorso. Una ciabatta, alcuni pezzi LEGO, una prolunga dimenticata in cucina e uno zaino lasciato sul pavimento della camera. Tutto questo non ha creato problemi di navigazione, gli ostacoli sono stati aggirati e il robot li ha evitati accuratamente senza lasciare aree non pulite troppo grandi.

Abbiamo voluto esagerare e lasciare uno scatolone in un passaggio stretto, cosa che ha obbligato il robot ha effettuare un giro più largo, senza che però i tempi di pulizia ne risentissero in maniera eccessiva.

La stazione di ricarica rende indipendente il robot per parecchi giorni, con un utilizzo quotidiano abbiamo dovuto fare il pieno al serbatoio dell’acqua dopo una settimana circa, quando abbiamo vuotato anche il contenitore dell’acqua sporca. Non abbiamo ancora dovuto rabboccare il serbatoio del detersivo, che dovrebbe durare almeno tre settimane, così come il sacco della polvere, che con un uso giornaliero andrà sostituito ( o vuotato) dopo quasi tre mesi.

E se volete dimenticarvi completamente del robot potete acquistare un kit opzionale che vi permette di collegarlo al tubo dell’acqua per avere sempre acqua pulita, e allo scarico per convogliare l’acqua raccolta nelle operazioni di pulizia dei moci. In questo modo dovrete solo ricordarvi di aggiungere la soluzione detergente e sostituire il sacco della polvere, tutte operazioni che vi verranno segnalate dalla companion app.

In conclusione

Il prezzo di listino di Dreame L40 Ultra è di 1.199 euro, lo stesso prezzo con cui è stato lanciato Dreame L20 Ultra (qui la recensione completa), 300 euro in meno rispetto a X40 Ultra Complete che al momento rappresenta il meglio della produzione Dreame. Un prezzo elevato ma corretto vista la tantissima tecnologia a bordo, mancano alcune funzioni presenti su X40 ma nel complesso c’è tutto quello che serve per renderlo un robot aspirapolvere da acquistare a occhi chiusi.

Pro: spazzola e mocio estensibili



ottima potenza di aspirazione



grande autonomia Contro: prezzo elevato