Samsung Display è attualmente in contenzioso con BOE Display Technology, in quanto l’azienda sudcoreana accusa quest’ultima di violare i suoi brevetti.

La US International Trade Commission (ITC) ha appena emesso una decisione preliminare in merito al caso, le cui implicazioni potrebbero impattare negativamente sul mercato statunitense degli smartphone e non solo.

La controversia è iniziata nel 2022 nei confronti di vari importatori e il produttore cinese BOE è stato coinvolto nel 2023. All’epoca l’ITC non ha accettato la richiesta di Samsung di vietare la vendita o importazione di prodotti che violano i suoi brevetti, affermando che la cosa non aveva alcun impatto sul settore negli Stati Uniti.

Ma ora la pubblicazione coreana The Elec riferisce che l’ITC ritiene in via preliminare che BOE abbia violato i brevetti di Samsung Display.

Il mercato di dispositivi potrebbe essere colpito duramente negli USA

Ora che la decisione preliminare si è pronunciata a favore di Samsung Display, l’azienda sudcoreana si trova in una posizione vantaggiosa e si prevede che chiederà all’ITC di riesaminare la sua precedente richiesta di divieto.

Se l’ITC dovesse approvare un divieto, impedirebbe la vendita negli Stati Uniti di qualsiasi prodotto che utilizzi i display BOE.

Sebbene la maggior parte delle aziende negli Stati Uniti tende ad affidarsi a Samsung Display per i propri pannelli di fascia alta, parecchie aziende si rivolgono anche a BOE in quanto offre prezzi più bassi.

Tra queste spiccano Apple, ASUS, Dell e HP che tra l’altro utilizzano display BOE anche su TV, notebook e smartwatch, oltre che sugli smartphone.

Tuttavia uno dei marchi che potrebbe essere colpito più duramente in ambito smartphone è OnePlus, poiché utilizza BOE anche per i suoi dispositivi di punta, ma anche Motorola ha utilizzato i display BOE per i suoi smartphone pieghevoli Razr, mentre Google li ha utilizzati nella gamma Pixel 8.

Al momento non è detto che il divieto richiesto da Samsung verrà concesso, in quanto bisognerà vedere cosa deciderà l’ITC a marzo 2025, quando è prevista la sentenza definitiva.