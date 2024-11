Anche Google Discover riceve un restyling basato su Material You, ma il design dell’interfaccia non è stato rinnovato così profondamente e sono poche, per quanto visivamente gradevoli, le novità introdotte. Inoltre, secondo diverse segnalazioni, il nuovo design è in circolazione da almeno un mese, ma non su tutti gli smartphone (è stato riscontrato su diversi device Android tra cui Pixel 9 Pro Fold). Molto probabilmente è un aggiornamento beta dell’app Google che il team di sviluppo di Mountain View sta sperimentando prima di rilasciarlo nella versione definitiva.

Le novità del feed di Google Discover

Il cambiamento più evidente appare nel feed di Google Discover con l’aggiunta di un tasto circolare “+” nell’angolo in alto a destra di alcune schede delle notizie. Inoltre, le schede mostrano anche immagini e titoli di articoli uniti a differenza di quanto avviene con l’attuale design di Discover nel quale le schede delle notizie sono separate da una linea sottile che attraversa in orizzontale tutto lo schermo e con il titolo posto a metà della scheda.

Le immagini, poste subito sopra il titolo, hanno gli angoli arrotondati e sembrano sovrapporsi alla scheda della notizia. Con il nuovo design, invece, le schede hanno gli angoli arrotondati con il titolo che compare in una piccola sezione in basso. La linea che separa ogni scheda è stata eliminata e sono le stesse schede a separare ogni articolo presente nel feed.

Come anticipato, il rilascio di questo aggiornamento sta procedendo molto lentamente e probabilmente solo per la versione beta dell’app Google. Inoltre su alcuni device Android il nuovo design compare sia nell’app Google che scorrendo verso destra nella schermata principale dello smartphone.

Resta da vedere quando si completerà la fase di test di questo nuovo design e se Google deciderà poi di implementarlo definitivamente nella versione stabile di Discover.