La gamma Samsung Galaxy S25 è attesa per l’inizio del 2025 e come di consueto con l’avvicinarsi del lancio le indiscrezioni si infittiscono.

Oggi gli informatori speculano sul quantitativo di RAM e sui presunti colori che caratterizzeranno la prossima serie di smartphone di punta di Samsung.

Samsung Galaxy S25 avrà più RAM

Samsung Galaxy S25 è apparso su Geekbench con il numero di modello SM-S931N che indica la variante per il mercato sudcoreano, tuttavia la scheda riporta 12 GB di RAM, un bell’upgrade rispetto agli 8 GB di RAM dell’attuale Samsung Galaxy S24 visibile nell’immagine di copertina.

Altro dato importante che trapela è la presenza dello Snapdragon 8 Elite, il SoC di punta di Qualcomm, che dovrebbe animare la gamma in tutto il mondo.

Completano il quadro Android 15 preinstallato e il fatto che il dispositivo è riuscito a ottenere 2.481 punti nel test single-core e 8.658 punti nel test multi-core.

Spuntano altri colori per la serie Samsung Galaxy S25

Il leaker Ross Young ha già detto la sua in merito ai nomi dei colori della serie Samsung Galaxy S25, ma ora Evan Blass ha fornito la sua previsione.

I nomi dei colori di Samsung Galaxy S25 Ultra sono gli stessi di quelli condivisi da Ross Young, tuttavia ci sono alcune differenze per quanto riguarda Galaxy S25 e Galaxy S25+, per i quali ha elencato colori identici: Blue, Mint, Navy e Silver Shadow.

Per il Galaxy S25, Ross Young ha menzionato Moon Night Blue, Silver Shadow, Sparkling Blue e Sparkling Green, mentre per Galaxy S25+ ha elencato Midnight Black, Moon Night Blue, Silver Shadow e Sparkling Blue. Per ora “Silver Shadow” è l’unico elemento in comune tra i due noti e finora accurati informatori.