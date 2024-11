Tra la fine dello scorso anno e l’inizio del nuovo, Google ha modificato il design dell’app Ricerca per accogliere la scheda Notifiche. Nata inizialmente come icona a forma di campanella accanto all’immagine del profilo nell’angolo in alto a destra della schermata, è ora una scheda indipendente nella barra inferiore dell’app. Ora quando si apre l’app Google ci sono quattro tasti: Home, Cerca, Pagine salvate e, appunto, Notifiche.

L’arrivo della scheda Notifiche nell’app Google su Android

Questo aggiornamento, introdotto come versione beta all’inizio dell’anno, è ora distribuito nella versione stabile dell’app. All’interno della scheda Notifiche (che può mostrare il numero di avvisi non letti) vengono mostrati gli avvisi inviati da Google che sono apparsi in precedenza come notifiche dell’app. Il feed è organizzato in ordine cronologico con quelle più recenti “Oggi” o “Novità per te” che appaiono più in alto rispetto alle altre “In precedenza”.

Tra gli avvisi presenti all’interno di Notifiche ci sono anche quelli relativi alle previsioni meteo per il giorno successivo, i risultati sportivi, la parola del giorno, i programmi TV e i film disponibili e molto altro ancora. Selezionando la singola notifica si accede alla pagina dei risultati di ricerca. Cliccando sul menu con i tre pallini verticali è possibile scegliere di eliminare o disattivare le notifiche per quell’argomento o inviare un feedback.

Il design dell’aggiornamento lato server dell’app Google 15.44+ dovrebbe essere la versione definitiva. È infatti lo stesso già presente da tempo nella versione iOS, mentre su Android chi aveva l’icona della campanella nell’angolo in alto a destra ha ora ricevuto il design a schede.

Questo aggiornamento segue le recenti novità sul cambio del colore dei risultati della ricerca in modalità scura, la nuova ricerca dei brani musicali, la riorganizzazione determinata dall’AI, l’introduzione della spunta blu per le aziende verificate e i possibili cambiamenti sulla versione conversazionale della ricerca sul web.