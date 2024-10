Pare che Google abbia deciso di avviare un test limitato nel suo motore di ricerca che potrebbe contribuire alla sicurezza degli utenti durante la navigazione sul Web.

In particolare, il team del colosso di Mountain View ha studiato un sistema di verifica nella ricerca che dovrebbe rendere più facile per gli utenti evitare di cliccare su link di siti web falsi o fraudolenti.

Un nuovo esperimento su Ricerca Google

Alcune persone hanno cominciato a visualizzare dei segni di spunta blu di verifica accanto ai link aziendali nei risultati di ricerca di Google che indicano che l’azienda in questione (come ad esempio Amazon, Microsoft, Meta o Apple) è autentica e non un imitatore che cerca di trarre vantaggio da un marchio riconoscibile.

Un portavoce di Google, nel confermare questo nuovo test, ha spiegato che il colosso statunitense sperimenta con una certa frequenza delle nuove funzionalità che possano aiutare gli utenti ad identificare le aziende affidabili online.

Al momento soltanto pochi account hanno la possibilità di provare tale nuova funzione, in virtù della quale è possibile passare il mouse sopra il segno di spunta per vedere un avviso che spiega che l’icona significa che “questa attività è effettivamente ciò che dice di essere”, pur con la precisazione che Google non può garantire l’affidabilità delle aziende e dei loro prodotti.

Pare che questo nuovo esperimento rappresenti una sorta di estensione della funzionalità Brand Indicators for Message Identification (BIMI) di Google, usata per visualizzare i segni di spunta nelle app web e mobile di Gmail accanto ai mittenti che hanno adottato la piattaforma di verifica.

Il colosso di Mountain View non ha ancora annunciato ufficialmente i segni di spunta per il suo motore di ricerca né ha detto quando altri utenti potranno vedere la nuova funzionalità.