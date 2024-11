Il mese scorso Google ha aggiunto la ricerca di brani musicali nelle Impostazioni Rapide e all’inizio dell’anno la società aveva introdotto anche una nuova animazione durante il riconoscimento della canzone.

Con l’ultima versione beta 15.44 dell’App Google, l’icona della ricerca dei brani ottiene un rinnovamento, passando dalla nota stilizzata di colore blu a un’icona più snella con i quatto colori blu, verde, giallo e rosso caratteristici del colosso di Mountain View.

La Ricerca dei brani di Google ottiene una nuova icona con i quattro colori aziendali

Oltre alla nuova icona la funzionalità di ricerca brani di Google ottiene anche la nuova animazione che mostra un globo formato da punti colorati che danzano mentre è in corso il riconoscimento della canzone.

Lo strumento per l’identificazione dei brani sviluppato da Google è valido, tuttavia i risultati non vengono salvati automaticamente, ma vengono semplicemente mostrati come una pagina di risultati di ricerca.

Altri strumenti analoghi come Shazam o SoundHound sono più completi e probabilmente Google dovrebbe aggiungere le funzionalità mancanti per allinearsi ai prodotti della concorrenza.

Shazam riconosce i brani in autonomia dallo smartwatch Wear OS, inoltre permette di ascoltare i brani identificati su YouTube Music.