Google ha aggiunto nella versione mobile della sua pagina web una sezione dedicata alle notifiche in base ai nostri interessi.

Aprendo Google.com dal nostro telefono Android o iOS possiamo notare un’icona a forma di campanella in alto a destra, vicino alla nostra immagine del profilo, tanto nella pagina principale che in quella dei risultati di ricerca. Quando delle notifiche sono disponibili questa viene contrassegnata con un contatore rosso che, quando cliccato, ci mostrerà tutte le nuove notifiche che ci siamo persi.

Le notifiche potranno riguardare il meteo, i risultati sportivi, i cambiamenti nei prezzi delle nostre azioni, la parola del giorno, gli aggiornamenti sui nostri voli, delle raccomandazioni su cosa guardare e molto altro ancora. Cliccando su una di queste notifiche verremo reindirizzati verso il risultato di ricerca di Google correlato.

Questa funzione, già disponibile da qualche tempo nell’ app Google per iOS è adesso disponibile anche per l’app Android ed è accessibile anche direttamente dal sito web.

Non è stata rilevata ancora nessuna modifica per quanto riguarda la versione desktop del sito, chissà che in futuro non potremo controllare le nostre notifiche anche dai nostri computer.