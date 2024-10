La Ricerca Google lancia la funzionalità Organizzato con AI e gli annunci nelle panoramiche generate dell’intelligenza artificiale. A partire dalle ricerche di ricette e ispirazione per i pasti, Google utilizzerà l’intelligenza artificiale per organizzare i risultati forniti, mostrando la dicitura “Organizzato con l’intelligenza artificiale” affiancata all’icona di Google Gemini. Piuttosto che un semplice elenco di risultati, la ricerca mostrerà gruppi di articoli, video, forum e altri contenuti con titoli unici generati dall’IA.

Google afferma che nei suoi test interni ha notato che questa esperienza di ricerca migliorata ha generato un aumento del traffico verso i siti Web di supporto rispetto a prima, poiché gli utenti trovano più facile visitare i siti di loro interesse.

La Ricerca Google mostrerà anche annunci nelle panoramiche AI

Tuttavia Google sta portando sulle panoramiche AI anche gli annunci di ricerca e shopping quando sono rilevanti sia per la ricerca che per i risultati.

Ad esempio, la risposta generata dall’intelligenza artificiale per una richiesta del tipo “come faccio a togliere una macchia d’erba dai jeans” potrebbe concludersi con un carosello “Ecco alcuni prodotti per aiutare a togliere le macchie d’erba”. In questo caso Google afferma che gli annunci potrebbero evitare di dover eseguire un’altra ricerca per trovare il prodotto giusto.

Gli annunci saranno contrassegnati dalla solita etichetta “Sponsorizzato” e potranno apparire sopra, sotto o all’interno della risposta.

Per il momento queste novità sono disponibili per le ricerche effettuate su dispositivi mobili negli Stati Uniti e solo per alcune categorie. Anche Google Lens si è aggiornato con nuove ricerche vocali e video e novità per lo Shopping.