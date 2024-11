Nubia ha confermato quando lancerà il suo prossimo smartphone di punta e con l’occasione ha rivelato il design frontale del dispositivo e i dettagli del display, a partire dal fatto che integra la fotocamera selfie.

Nubia Z70 Ultra offrirà un display piatto OLED da 6,85 pollici 1,5 K con risoluzione 2688 x 1216 e 430 PPI, frequenza di aggiornamento di 144 Hz e luminosità massima di 2.000 nit.

Il display offrirà un’esperienza a tutto schermo poiché verrà utilizzata una fotocamera alloggiata sotto il display che avrà un rapporto schermo-corpo del 95,3% e cornici spesse solo 1,25 mm su tutti i lati.

Come lo smartphone da gaming RedMagic 10 Pro, il successore di Nubia Z60 Ultra visibile nell’immagine di copertina sarà animato dallo Snapdragon 8 Elite, l’ultimo S0C di punta di Qualcomm.

Nubia Z70 Ultra verrà lanciato il 21 novembre

Nubia Z70 Ultra verrà lanciato in Cina il 21 novembre con Nebula AIOS che offre numerose funzionalità di intelligenza artificiale, ma al momento non sappiamo se l’azienda ha intenzione di lanciare questo smartphone anche sui mercati globali.

È previsto che la serie RedMagic 10 Pro arriverà sui mercati globali, ma per Nubia Z70 Ultra bisognerà attendere che il produttore cinese condivida alcune informazioni in merito, probabilmente in un momento successivo al lancio del dispositivo nel mercato casalingo.