Meta annuncia l’aggiornamento delle Condizioni d’uso e degli Standard della community di Facebook e Instagram, che definiscono cosa è consentito fare e cosa no all’interno dei servizi. Le Condizioni aggiornate entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2025, mentre i nuovi standard sono stati riuniti in un unico posto per semplificarne la consultazione. Vediamo cosa c’è da sapere.

Meta aggiorna Condizioni d’uso e Standard di Facebook e Instagram

Meta sta avvisando gli utenti di Facebook e Instagram di alcuni cambiamenti in corso e in arrivo. La compagnia rende noto di aver riunito gli Standard applicati in Facebook, Instagram, Messenger e Threads in un unico posto, in modo che gli utenti possano trovarli più facilmente. Gli standard descrivono cosa è consentito e cosa è vietato all’interno dei vari servizi, e sono ora consultabili integralmente a questo indirizzo.

“Questi standard si basano sui feedback ricevuti dalle persone e sui consigli di esperti in ambiti quali tecnologia, sicurezza pubblica e diritti umani“, si può leggere sul sito. “Per garantire che tutti possano esprimersi, prestiamo molta attenzione nel creare standard che includano punti di vista e opinioni diverse, soprattutto quelli di persone e comunità che altrimenti potrebbero essere trascurate o emarginate“.

La seconda novità riguarda le Condizioni d’uso, che spiegano cosa aspettarsi da Meta mentre si utilizzano i suoi servizi e cosa la compagnia si aspetta dagli utenti. L’azienda ha dichiarato di aver reso le Condizioni maggiormente comprensibili e di aver aggiunto maggiori informazioni sulle normative esistenti. Ad esempio:

sono stati aggiunti dettagli sul possibile intervento di Facebook e Instagram (e quindi di Meta) nel caso i social ritenessero che i contenuti pubblicati dall’utente siano contrari alle normative, e ha integrato dettagli su quali siano i diritti degli utilizzatori;

sono stati aggiunti chiarimenti riguardanti persone e aziende, soggette alle Condizioni se accedono ai prodotti, se li usano o se sono disconnesse.

In più, Meta ha dichiarato di aver aggiunto link alle Condizioni per gli avatar e per l’IA, applicabili se disponibili nell’area geografica di utilizzo dei social. Le nuove Condizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2025 e verranno accettate continuando a utilizzare i servizi di Meta dopo questa data. Chi non intende accettarle potrà decidere di abbandonare il social utilizzato ed eliminare l’account, eventualmente scaricando prima le informazioni dell’account stesso.

Per approfondire e consultare le nuove Condizioni d’uso potete seguire i link qui in basso: