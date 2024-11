Siete interessati all’acquisto di un Samsung Galaxy S24, magari per la sua compattezza rispetto ai fratelli maggiori, ma non siete convinti del SoC Exynos utilizzato sulla versione proposta in Italia? Allora potrebbe essere il momento perfetto per approfittare dell’offerta di oggi, riguardante la variante con SoC Snapdragon 8 Gen 3 e 256 GB di storage.

Samsung Galaxy S24 in versione Snapdragon

Come probabilmente saprete, in questi anni Samsung sta commercializzando la sua gamma Galaxy S con una distinzione in base al mercato: con l’eccezione della serie Galaxy S23, che ha visto il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 su tutta la gamma anche in Italia, in altri casi (come con la serie Galaxy S24, appunto) è stata spesso utilizzata la distinzione Exynos-Snapdragon, non apprezzata da tutti.

In Europa, e dunque in Italia, Samsung Galaxy S24 viene ufficialmente venduto nella versione dotata del chip Exynos 2400, così come il fratello maggiore Samsung Galaxy S24+, mentre Samsung Galaxy S24 Ultra è l’unico della serie a disporre anche da noi dello Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Questa differenza nei confronti delle varianti vendute in altri mercati (ad esempio negli Stati Uniti) non va giù a tutti, ma c’è modo di rimediare e al contempo di approfittare di un super prezzo.

Il modello compatto di Samsung è infatti in promozione con uno sconto davvero consistente proprio nella versione dotata di SoC Snapdragon 8 Gen 3 e 256 GB di memoria interna (l’unica con memorie UFS 4.0). Il resto della specifiche non subisce cambiamenti: troviamo sempre un display Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici con risoluzione Full-HD+ e refresh rate Super Smooth da 1 a 120 Hz, 8 GB di RAM, tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x, e batteria da 4000 mAh.

Come forse saprete, Galaxy S24 dispone attualmente della One UI 6.1 basata su Android 14, ma integra le novità della One UI 6.1.1 che ha debuttato su Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6 (la versione resta 6.1, come abbiamo chiarito). Uno dei punti di forza dello smartphone è costituito dal supporto software: Samsung promette 7 anni di aggiornamenti, tra sistema operativo e patch di sicurezza. Il modello sarà tra i primi ad accogliere la One UI 7.0 basata su Android 15, anche se il programma beta deve ancora partire (è atteso a breve).

Super offerta per Samsung Galaxy S24 256 GB con Snapdragon 8 Gen 3

Samsung Galaxy S24 ha esordito in Italia a inizio anno al prezzo consigliato di 929 euro (128 GB) e 989 euro (256 GB), nella versione Exynos. Se questa non vi convince potete acquistare la variante con SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy e con 256 GB in offerta a 488,85 euro su AliExpress, sfruttando il coupon ITAE80 (o AEIT80); la spedizione avviene dalla Spagna, con consegna gratuita e rapida.

