Amazon Prime Video è uno dei principali servizi per lo streaming di spettacoli, film e altri contenuti on demand, ma il colosso dell’e-commerce nutre ambizioni anche nell’ambito dello sport in diretta. Prime Video offre già lo streaming di vari sport in diretta negli Stati Uniti e ora sembra che la piattaforma sia pronta ad aggiungere la funzionalità multiview per rendere più facile per gli utenti seguire contemporaneamente più eventi in diretta.

Amazon Prime video potrebbe permetterci di seguire più streaming simultaneamente

Il codice della versione 3.0.389 dell’app Prime Video contiene nuove stringhe che indicano che la piattaforma sta lavorando per aggiungere la funzionalità multiview. I frammenti di testo suggeriscono che Prime Video potrebbe presto permetterci di riprodurre più contenuti contemporaneamente, tuttavia sembra che non sarà possibile mettere in pausa, riavvolgere o avanzare rapidamente i flussi in modalità multiview.

Al momento le stringhe non offrono ulteriori approfondimenti, quindi possiamo solo fare qualche ipotesi. Servizi concorrenti come YouTube TV offrono già una funzione del genere che consente di guardare fino a quattro live streaming sportivi contemporaneamente. Inizialmente la funzionalità Multiview era disponibile solo su YouTube TV limitatamente a smart TV e dispositivi di streaming, ma all’inizio dell’anno è stata estesa a smartphone e tablet Android e qualche mese fa è approdata anche su YouTube.

Allo stato attuale non è chiaro come Prime Video potrebbe gestire lo streaming multiplo e nemmeno quando la funzionalità potrebbe diventare realtà. Con l’occasione ricordiamo che Prime Video è incluso per gli abbonati ad Amazon Prime. Basta cliccare qui per iniziare il periodo di prova gratuito di 30 giorni. Vi verrà richiesto di inserire un metodo di pagamento, ma non ci saranno addebiti durante il primo mese e potrete disdire in qualsiasi momento.