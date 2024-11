Avete l’abbonamento a YouTube Premium o a YouTube Music Premium e vedete o sentite comunque annunci pubblicitari nonostante abbiate eseguito il login? Può capitare, e la spiegazione la fornisce direttamente Google attraverso le sue pagine di supporto ufficiali.

Vedete pubblicità con YouTube Premium? Ecco perché può succedere

Come sicuramente saprete, l’esperienza pubblicitaria su YouTube e YouTube Music potrebbe non risultare particolarmente soddisfacente per tutti, visto l’aumento degli annunci negli ultimi anni. Proprio a questo serve l’abbonamento a YouTube Premium o a YouTube Music Premium: al costo di rispettivamente 13,99 euro e 10,99 euro al mese (prezzi aumentati proprio di recente) consentono di utilizzare i servizi senza annunci (oltre che offline e in background), con il secondo più specificamente dedicato all’ascolto musicale.

Potrebbe però capitare che nonostante l’abbonamento attivo possiate imbattervi in annunci pubblicitari su YouTube e YouTube Music (di segnalazioni che ne sono diverse): ma per quale motivo, visto che pagare serve proprio a rimuoverli? Ce lo spiega Google nelle sue pagine di supporto:

“Gli abbonati a YouTube Music Premium e YouTube Premium possono comunque vedere il marchio o le promozioni incorporati nei podcast dal creator. Se il creator li aggiunge o li attiva, potresti anche trovare link promozionali, sezioni e altre funzionalità all’interno dei contenuti (o attorno agli stessi).“

Gli annunci in questione potrebbero riguardare il sito web dei creator, oppure la merce trattata, l’iscrizione al canale, biglietti per eventi e non solo. Google avvisa inoltre che a volte potreste visualizzare una scheda informativa, inclusa dai creator, con l’aspetto di un annuncio, ma non si tratta in realtà di pubblicità.

Se continuate a vedere annunci e non si tratta dei casi sopra descritti, vi consigliamo di effettuare le seguenti verifiche (alcune potrebbero risultarvi ovvie, ma non si sa mai):

controllate di non utilizzare la modalità in incognito o di non guardare video al di fuori dell’app: YouTube Premium (e quindi i suoi vantaggi) funziona solo dopo aver eseguito il login;

controllate di non aver bloccato i cookie su YouTube; da PC potete aprire Chrome (ad esempio), selezionare “Menu > Impostazioni > Mostra impostazioni avanzate“, quindi “Impostazioni contenuti” all’interno della sezione “Privacy” e poi “Gestisci eccezioni“: qui potete creare un’eccezione per “[*.]youtube.com“.

riprovate a eseguire il login: uscire e rientrare potrebbe risolvere eventuali problemi;

verificate che l’abbonamento sia effettivamente attivo, e non scaduto: accanto al logo dovreste visualizzare la dicitura “Premium”.

Se continuate a imbattervi in annunci nonostante l’abbonamento a YouTube Premium o YouTube Music Premium e non si tratta dei casi sopra riportati, non vi resta che contattare l’assistenza Google. Vi ricordiamo che in questi mesi Google sta continuando a testare l’espansione dell’abbonamento YouTube Premium “Lite”, con annunci limitati.