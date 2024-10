YouTube Premium, che da settembre ha un prezzo standard di 13,99 euro al mese, è percepito come costoso dagli utenti della piattaforma e Google ne è consapevole, infatti sta da tempo valutando di offrire un abbonamento “Lite” a un prezzo più basso.

A differenza dei piani YouTube Premium che includono anche YouTube Music, download offline e riproduzione in background, l’abbonamento “Premium Lite” rimuove solo gli annunci, ma secondo la descrizione di YouTube gli annunci sono limitati, quindi non spariscono del tutto.

Recentemente più utenti in Thailandia, Australia e Germania hanno segnalato di aver visto l’opzione per il piano economico di YouTube Premium proposto a un prezzo dimezzato rispetto a quello standard esistente.

Google continua a testare un abbonamento a YouTube dal prezzo dimezzato

Google ha confermato che YouTube “Premium Lite” è in fase di test in altri paesi, ma solo nei tre sopra menzionati, quindi non è chiaro se la società intenda espandere ulteriormente questo piano.

All’inizio di quest’anno YouTube Premium contava oltre 100 milioni di abbonati considerando anche YouTube Music, ma Google continua ad aumentare i prezzi, anche per gli utenti abituali.

Un piano “Premium Lite” permetterebbe a YouTube di attirare gli utenti che non sono disposti a pagare il prezzo pieno, ma potrebbero abbonarsi a un piano che costa la metà, soprattutto se non sono interessati a YouTube Music, ad esempio perché sono abbonati a Spotify, tuttavia c’è il rischio che una parte degli abbonati al piano standard scalino su quello più economico.

Una politica del genere è stata già adottata da Netflix che ha lanciato un piano più economico che sul lungo termine ha avuto successo.