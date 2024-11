Motorola Moto G34 5G è uno di quei rari smartphone economici che riesce a garantire un’esperienza d’uso piacevole, pur avendo un prezzo molto contenuto. Con un prezzo di listino ufficiale di 189,9€ risultava già interessante, ma è con le ultime offerte che lo posizionano sulla soglia dei 100€ che si mostra come un piccolo gioiello nel segmento budget-phone.

Per meno di 110€, offre alcune funzionalità che di solito si trovano solo su dispositivi di fascia più alta, e che lo rendono un acquisto intelligente per chi cerca un ottimo compromesso tra prezzo e prestazioni. Ideale come secondo smartphone di riserva, come primo smartphone per un ragazzo o come nuovo telefono per un anziano. Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere in questa dettagliata recensione.

Video Recensione Motorola Moto G34

Design e materiali

Dal punto di vista estetico, Moto G34 5G non mira a stupire: è semplice e lineare, con un design discreto e materiali in plastica dura che gli conferiscono un look essenziale ma robusto. Nonostante l’assenza di materiali premium, risulta solido e pratico da maneggiare. Le cornici non sono sottilissime, ma il foro frontale per la fotocamera e la disposizione razionale dei tasti laterali – con il lettore d’impronte integrato nel pulsante di accensione – ne aumentano la praticità.

La resistenza agli schizzi d’acqua, grazie alla certificazione Water-repellent, aggiunge un ulteriore livello di sicurezza e ne aumenta la durabilità, una caratteristica che non ci si aspetterebbe in uno smartphone di questa fascia.

Display e multimedialità

Il display è una delle caratteristiche che più sorprendono: si tratta di un pannello LCD da 6,5 pollici con refresh rate a 120Hz. La risoluzione è HD+ (1600 x 720 pixel), una scelta insolita che, a prima vista, potrebbe sembrare limitativa; tuttavia, a questo prezzo è una combinazione quasi unica, poiché molti smartphone economici non superano i 90Hz. Grazie ai 120Hz, l’esperienza di navigazione risulta estremamente fluida e piacevole, rendendo il Moto G34 5G perfetto per chi utilizza lo smartphone per navigare, scrivere messaggi o passare da un’app all’altra senza troppi sforzi.

Un altro dettaglio che distingue il Moto G34 5G dalla concorrenza è la presenza di speaker stereo. La qualità audio è sorprendentemente buona per un dispositivo economico, e anche il volume risulta più che adeguato, rendendolo piacevole per l’ascolto di musica e per la visione di video. È presente anche il jack da 3,5 mm per le cuffie, una caratteristica sempre meno comune ma molto apprezzata da chi preferisce l’audio cablato.

Prestazioni: anima da (quasi) medio gamma

L’elemento davvero distintivo di questo Moto G34 5G è il processore Snapdragon 695 5G. Parliamo di un chip che garantisce ottime prestazioni, anche in confronto a smartphone di fascia superiore, e che offre connettività 5G – un dettaglio raramente presente nei telefoni di questa fascia. Nella configurazione italiana, il telefono è dotato di 4GB di RAM e 128GB di storage (espandibili con microSD), sufficienti per un utilizzo fluido e multitasking leggero.

Durante il test, il Moto G34 5G ha gestito senza problemi le app quotidiane come social media, messaggistica e streaming. Anche alcuni giochi leggeri girano senza problemi, ma l’unico difetto riguarda la fase di risveglio dallo standby: nei primi secondi si nota qualche lag, una breve incertezza che scompare rapidamente. Dopodiché, il dispositivo si “scalda” e inizia a rispondere in modo scattante, garantendo una buona reattività. Pur non essendo il più adatto ai giochi graficamente impegnativi, si dimostra comunque capace di offrire un’esperienza godibile con titoli meno esigenti.

Connetività

Il Moto G34 5G è particolarmente ricco di funzionalità extra, alcune delle quali sono davvero rare a questo prezzo. Supporta le eSIM, una caratteristica che lo rende ideale per chi viaggia frequentemente o utilizza piani telefonici di breve durata. La presenza di uno slot per nano SIM e microSD permette inoltre di espandere lo spazio di archiviazione senza rinunciare alla connettività.

Fotocamera: essenziale ma con una sorpresa

Il comparto fotografico del Moto G34 5G, pur modesto, offre una fotocamera principale da 50MP con supporto alla modalità RAW. Questo è un altro dettaglio sorprendente per un dispositivo di questa fascia, poiché consente di scattare immagini con maggior controllo e di elaborarle successivamente con maggiore precisione. Le foto in buone condizioni di luce sono più che accettabili, con colori realistici e un buon livello di dettaglio.

Il dispositivo presenta anche una fotocamera macro da 2MP, che tuttavia risulta limitata nella qualità degli scatti, come capita spesso in questa fascia di prezzo. La modalità ritratto presenta qualche difficoltà nell’individuare i bordi dei soggetti, ma per scatti casuali o di base, il Moto G34 5G si comporta in maniera soddisfacente. La fotocamera frontale da 16MP realizza buoni selfie, purché ci sia una buona illuminazione. Non è un camera-phone, ma per chi si accontenta di scatti per i social, è assolutamente adatto.

Software

Anche il software gioca un ruolo importante: il dispositivo è equipaggiato con Android 14 con interfaccia Motorola nota per la sua semplicità. Non è esente da bloatware, ovvero applicazioni pre-installate di poca utilità, ma non è particolarmente invasivo. Come dicevamo il sistema è pulito e personalizzabile, e include le app Moto Secure, Moto Connect e Moto Unplugged per un controllo maggiore e un’esperienza utente più fluida. È possibile infatti cambiare carattere del testo, colori, e attivare o disattivare eventuali gesture come ad esempio lo shake dello smartphone per avviare rapidamente la fotocamera.

Motorola sembra garantire per questo prodotto solo 1 aggiornamento di Android (quindi Android 15 che arriverà tra fine 2024 e inizio 2025) e 3 anni di patch di sicurezza. Considerando però che è arrivato sul mercato a fine 2023, gli anni residui restano 2.

Batteria e ricarica

Motorola Moto G34 5G è dotato di una generosa batteria da 5000 mAh, che permette di arrivare a fine giornata senza problemi anche con un uso moderato-intenso. Nella pratica, l’autonomia si dimostra più che soddisfacente per tutte le attività quotidiane, e si riescono a coprire facilmente 5-6 ore di schermo attivo. La ricarica è supportata fino a 20W, e il telefono si ricarica completamente in circa un’ora e mezza. Anche in questo caso, Motorola ha incluso un caricabatterie nella confezione, insieme a un cavo USB-C e una cover in plastica trasparente, una dotazione completa che molti brand tendono a non offrire sui modelli budget.

Conclusioni

In definitiva, Motorola Moto G34 è uno smartphone che, al prezzo di circa 100€ come si trova negli ultimi mesi, rappresenta una scelta molto valida per chi vuole un prodotto tutto sommato completo. Con il suo Snapdragon 695 5G, speaker stereo, supporto alle eSIM, espansione di memoria, foro da 3,5 mm per le cuffie e display a 120Hz, offre molto più di quanto ci si aspetterebbe in questa fascia di prezzo. Non è privo di piccoli difetti, come qualche lag al risveglio causa RAM troppo conservativa e una fotocamera limitata in condizioni di scarsa luce, ma per un uso senza pretese è una soluzione più che adeguata. Consigliato a chi vuole risparmiare senza rinunciare alla qualità.

È disponibile intorno ai 109 euro su Amazon oppure intorno ai 99 euro su eBay (con eventuali coupon).

Pro: Processore di fascia superiore alla media per il prezzo e connettività 5G;



Display a 120Hz;



Supporto eSIM e speaker stereo, funzioni rare in questa fascia di prezzo;



Confezione completa di caricabatterie, cavo e cover. Contro: Lag al risveglio dallo standby;



Fotocamera secondaria praticamente inutile;



Design semplice, senza elementi distintivi.