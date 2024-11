Mentre si attende l’annuncio di Gemini 2.0, Google sta lavorando a una possibile modifica dell’interfaccia utente della versione Android di Gemini. Dopo che la versione web ha cambiato il tema scuro l’app Google potrebbe presentare un nuovo look per il pannello di sovrapposizione, recentemente introdotto anche su tablet e device pieghevoli. Un restyling che potrebbe rendere l’integrazione di Gemini e il suo utilizzo più sobrio ed elegante.

Le possibili novità del pannello di sovrapposizione di Gemini per Android

Quando si richiama Google Gemini appare un pannello di sovrapposizione nella parte bassa dello schermo. Sopra la schermata c’è anche un pulsante per “Chiedi informazioni su questa schermata” o, quando si è su YouTube, “Chiedi informazioni su questo video”.

Questo pannello flottante è stato introdotto ad agosto, e anticipato durante il Google I/O dello scorso maggio, in sostituzione della schermata a tutto schermo. Ora il pannello potrebbe ulteriormente cambiare in favore di un’interfaccia ancora più discreta, compatta ed elegante.

Nella versione 15.45.33.ve.arm64 beta dell’app Google è stato possibile attivare una nuova UI per questo pannello che riduce la grandezza della casella di testo e aggiunge suggerimenti in caselle di testo (anch’esse flottanti) allineate a sinistra. Gli screenshot qui sotto con il confronto tra la precedente versione e quella su cui sta lavorando il team di sviluppo di Google rendono più chiaro il possibile cambiamento.

Ma questo nuovo look potrebbe non essere l’unica novità. La pagina Estensioni di Gemini, infatti, prevede un nuovo carosello per le diverse categorie. In questo modo gli utenti potranno scorrere orizzontalmente per trovare la categoria di interesse filtrando quelle di maggiore interesse.

Da quando le estensioni di Gemini sono state introdotte (in Italia ad aprile scorso), sono notevolmente aumentate. Solo nelle ultime settimane sono arrivate prima quelle per Calendar, Keep e Tasks e poi quelle per WhatsApp, Messaggi e Spotify e un aggiornamento di questo tipo risulta molto comodo per avere un elenco più organizzato e facile da consultare.