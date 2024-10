Il team di Google continua a lavorare senza sosta al miglioramento di Google Gemini e alla sua integrazione con i vari prodotti dell’azienda e l’ennesima conferma in tal senso ci è arrivata nelle scorse ore.

Con un post sul blog ufficiale, infatti, il colosso di Mountain View ha annunciato che nell’app Google Gemini sono disponibili le estensioni di Google Calendar, Google Keep e Google Tasks, che vanno così ad aggiungersi a quelle implementate nei mesi scorsi (Gmail, Google Drive e Google Docs).

Le nuove funzionalità dell’app Google Gemini

Così come ricorda Google, le estensioni consentono all’app Gemini di interagire con altri servizi del colosso di Mountain View, aiutando a fornire risposte più contestuali e pertinenti alle richieste degli utenti e a intraprendere determinate azioni nelle app.

Tanto per fare qualche esempio, gli utenti potranno usare le nuove estensioni per creare un evento in Google Calendar in base a dettagli specifici o in base ad una conversazione con l’app Gemini, modificare o annullare gli eventi nel calendario, aggiungere promemoria e attività (inclusi quelli basati sulle conversazioni con l’assistente IA), visualizzare un elenco delle proprie attività e aggiornarle, creare note ed elenchi e trovare contenuti dai propri elenchi.

Google precisa che se una richiesta include più azioni che richiedono app o servizi separati ma uno o più di tali servizi richiesti non sono abilitati, nessuna delle azioni verrà completata.

Le estensioni di Google Calendar, Google Keep e Google Tasks per Gemini sono in fase di rilascio ma potrebbero essere necessari fino a 15 giorni prima che vengano raggiunti tutti gli utenti.

La novità in questione è disponibile per gli utenti Google Workspace con uno degli add-on Gemini Business, Gemini Enterprise, Gemini Education e Gemini Education Premium.