Google non ha nascosto di avere grandi progetti per Google Gemini, l’assistente IA del colosso di Mountain View che è divenuto una delle colonne portanti dell’ecosistema di servizi e app dell’azienda.

Del resto, visto l’aumento delle popolarità delle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, non c’è da stupirsi più di tanto se Google abbia deciso di dare sempre più importanza a Gemini e ciò comporta anche un continuo lavoro del team di sviluppatori volto a rendere l’assistente via via più piacevole da usare.

Questo lavoro porta all’introduzione non soltanto di nuove funzionalità ma anche di modifiche grafiche più o meno rilevanti, come quella che è stata implementata nelle scorse ore nel client Web dell’assistente IA.

Come cambia il tema scuro di Google Gemini sul Web

Rispetto alla precedente versione del tema scuro, quella nuova di Google Gemini sul Web diventa più chiara, passando da un nero di media intensità ad un grigio chiaro e tale modifica riguarda anche il pannello laterale e il campo di ricerca.

Basta andare sul sito dedicato (lo trovate seguendo questo link) per apprezzare la modifica introdotta dal colosso di Mountain View, che arriva sulla scia di quella già implementata anche nell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android (mentre su iOS non è stata ancora apportata).

Ovviamente non si tratta di una novità rivoluzionaria ma di una piccola modifica che dovrebbe rendere nel complesso più coerente l’esperienza di utilizzo dell’assistente IA di Google.

Ricordiamo che la scorsa settimana il colosso di Mountain View ha aggiornato il modello 1.5 Pro in Gemini Advanced, il tutto mentre Gemini Live è andato diffondendosi sempre più anche nel nostro Paese.