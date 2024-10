Dopo il debutto sugli ultimi modelli pieghevoli di Samsung all’inizio dell’anno, la finestra flottante di Gemini si espande ora anche sui dispositivi Android con schermi più grandi, introducendo una pratica funzione di multitasking grazie allo schermo diviso (split-screen).

Questa funzionalità aggiunge una barra di controllo, situata al centro del bordo superiore dello schermo, che permette agli utenti di attivare rapidamente la modalità a schermo diviso. Basta trascinare la barra per posizionare il chatbot di Gemini affiancandolo all’app attualmente in uso; è possibile scegliere tra le opzioni lato sinistro, destro, in alto o in basso, a seconda delle proprie preferenze.

L’opzione potrebbe risultare particolarmente utile per chi desidera avere Gemini sempre a portata di mano mentre naviga o guarda contenuti: è possibile infatti ricevere supporto in tempo reale e fare domande senza interrompere ciò che si sta facendo. La possibilità di mantenere il chatbot fisso a fianco di altre app, rende il multitasking ancora più efficiente, soprattutto per chi lavora o studia su schermi più grandi come quelli dei tablet o dei dispositivi pieghevoli.

Al momento, la nuova shortcut di Gemini per il multitasking è disponibile su Pixel Tablet e Pixel Fold, oltre ai dispositivi Samsung. Per quanto riguarda invece i telefoni Android tradizionali, la funzione non sembra ancora essere presente. La scelta di Google sembrerebbe essere mirata a ottimizzare l’esperienza su display di dimensioni generose, dove lo spazio a disposizione consente una migliore gestione delle app affiancate.

Questa nuova modalità rappresenta sicuramente un passo importante per migliorare la produttività e la facilità d’uso per chi utilizza display ampi. Resta da vedere se in futuro questa opzione arriverà anche sugli smartphone di dimensioni più contenute o se verrà ulteriormente perfezionata per adattarsi ai vari formati dei vari dispositivi Android.