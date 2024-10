Gmail è uno dei prodotti di Google più apprezzati e l’enorme popolarità di questo client mail è in parte dovuta al costante lavoro del suo team di sviluppatori volto ad introdurre sempre nuove funzionalità che possano rendere più piacevole l’esperienza offerta agli utenti.

Chi riceve tante email e non ha l’abitudine di cancellarle sa bene quanto possa essere complicato ritrovare un determinato messaggio anche se fortunatamente in suo soccorso arriva la barra di ricerca.

Ebbene, pare che gli sviluppatori siano al lavoro per migliorare proprio il sistema di ricerca.

Una comoda novità in arrivo per gli utenti Gmail

Allo stato attuale, quando si effettua una ricerca su Gmail, l’app alle volte mostra alcuni risultati rilevanti in una sezione in alto e tutti gli altri a seguire in ordine cronologico (dal più recente al più vecchio).

Dall’analisi del codice della versione 2024.10.20.690780686.Release è emerso che gli sviluppatori stanno lavorando ad un nuovo filtro che consentirà agli utenti di scegliere tra due opzioni per l’ordine di visualizzazione delle email, ossia più rilevanti o più recenti.

Questi filtri sono stati riscontrati soltanto nell’applicazione mobile di Gmail e non nel client Web del popolare servizio e pare che insieme a tale novità sia stata implementata anche la visualizzazione delle schede nei risultati di ricerca in cima alla pagina.

Probabilmente nel giro di qualche giorno queste modifiche saranno estese a tutti gli utenti di Gmail. Nell’attesa, è possibile scaricare le varie versioni dell’app man mano che vengono rilasciate da Google da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: